Amb només 37 anys, i tot just en el seu segon film com a directora, la francesa Julia Ducournau ha fet història aquest dissabte a Canes, convertint-se en la segona directora de la història del festival, en 74 edicions, en guanyar la preuada Palma d’Or a la millor pel·lícula amb la seva segona obra, Titane. Ducornau, que ja havia causat sensació amb el seu film de debut, Crudo, el 2016, s’afegeix així gairebé trenta anys després a l’australiana Jane Campion, que va guanyar la Palma d’Or per El piano l’any 1993.

Ducournau estava entre les favorites després de l’impacte que va causar al festival la projecció del seu film el dilluns passat. Titane és un film pertorbador, que obre nous camins en el cinema fantàstic, que tracta temes com la identitat sexual i la relació humans/màquines, i que té fortes influències del cinema de David Cronenberg. Protagonitzat per Agathe Rousselle i Vincent Lindon, el film té prevista la seva estrena a Espanya el 8 d’octubre.

El segon premi en rellevància del festival, el Grand Prix, ha estat compartit per dues pel·lícules en una decisió pràcticament inèdita en la història del certamen. L’iranià Asghar Farhadi, un dels favorits de la crítica, l’ha guanyat pel seu film A hero, però compartit per sorpresa amb la finlandesa Compartment number 6, de Juho Kuosmanen.

Els premis d’interpretació han estat per a Caleb Landry Jones, per Nitram, de Justin Kurzel, i per a Renate Reinsve, l’actriu de The worst woman in the world de Joachim Trier. El premi del jurat també ha estat atorgat ex-aequo, una prova evident de la manca de consens del jurat presidit per Spike Lee: l’han rebut la pel·lícula israeliana Haberech, de Nadav Lapid, una dura crítica a les polítiques de l’estat hebreu, i Memoria, del thailandès Apichatpong Weerasethakul.

La japonesa Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi, ha rebut el premi al millor guió i el francès Leos Carax, realitzador d’Annette, ha estat el millor director.