Després d’una edició telemàtica el 2020, en què es van haver de seguir la majoria dels espectacles en streaming, els bisbalencs han acollit la 26a Fira de Circ al Carrer d’enguany amb moltes ganes. Amb més de quaranta espectacles programats durant tot el cap de setmana a la capital del Baix Empordà, la cita ha reunit a gairebé 10.000 espectadors, ocupant un 90% de l’aforament i la majoria de funcions amb les entrades esgotades.

«Estem encantats amb la bona acollida que ha tingut aquesta edició i amb el bon ambient que s’ha respirat pels carrers de la Bisbal d’Empordà», assenyalen des de l’organització.

Més enllà de l’èxit de la rebuda, la Fira de Circ al Carrer ha fet un pas endavant presentant per primera vegada una producció pròpia. Cabaret Apòstrof T va clausurar ahir al vespre la 26a edició amb les entrades exhaurides. «Hem obert una porta i estem segurs que és una porta que es mantindrà oberta al futur», avancen amb convicció per a les pròximes ocasions.

Dirigit per la mateixa organització i l’artista de circ Skate, l’espectacle de cabaret va servir per reunir a la plaça del Castell a diversos artistes individuals i de disciplines molt diferents entre els quals es va poder veure Amanda Wilson, José Luis Redondo, Planeta Trampolí i Eva Szwarcer. 70 minuts que van estar acompanyats per música de km0 en directe, interpretada pels germans bisbalencs Aleix i Genís Bou.

Entrades de pagament

També per primer cop, la Fira de Circ al Carrer era de pagament. A més d’acollir les funcions en espais oberts i públics, com places i carrers, també s’han realitzat espectacles a diversos espais tancats del municipi, com per exemple la biblioteca Lluïsa Duran o el Terracotta Museu.

Des de l’organització expliquen el perquè d’aquest canvi: «Ens trobàvem que en ser espectacles gratuïts sota reserva, hi havia gent que agafava les entrades i finalment no acudia. Ara, fent pagar entre 2 i 5 euros per entrada, garantim que les entrades reservades es converteixin en butaques plenes».

Així mateix, declaren que encara hi ha espai per créixer: «Estem lluny de la fira dels carrers que voldríem, però en conjunt fem molt bona valoració».

Diferències entre edicions

L’any passat, els espectacles van ser passats per aigua i seguits en directe a través d’una pantalla. Va ser la cita més representativa de la pandèmia, entre les mesures sanitàries de la covid i els ruixats que van acompanyar els dies programats. Aquest cap de setmana, en canvi, la calor ha sigut el repte al qual s’han afrontat els assistents. «Les altes temperatures han arribat a ser fins i tot incòmodes en algunes funcions, però malgrat això s’ha notat una molt bona rebuda i sensació de públic», destaquen. En comparació, també s’ha fet un canvi en el format, ja que «l’edició passada comptàvem amb uns aforaments molt més estrictes i reduïts, i per això vam potenciar els continguts en línia», expliquen. «Aquest cop, no s’ha apostat tant per aquest format» i així ho demostra la programació on només hi havia quatre espectacles disponibles en streaming.

Respecte a les noves restriccions imposades per frenar la pandèmia, l’organització de la fira no va haver de suspendre cap acte d’entrada. Però malgrat la voluntat de mantenir tots els espectacles, en van haver de suspendre tres a última hora per la covid-19, entre els quals hi havia Full House de la companyia Eléctrico 28.

Fira de circ al carrer. La Bisbal d’Empordà ha tancat la 26a edició. 1 La companyia EQM, El Que Maqueda de Teatre interpreta l’espectacle «Antipasti». F

2 El públic assistent a la funció d’ahir al matí a les Escoles Velles. F