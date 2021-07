El grup MClan protagonitza dimecres d’aquesta setmana, 21 de juliol, una actuació avançada del festival Som de Mar, a la platja de Fenals de Lloret de Mar, i el seu guitarrista, Ricardo Ruipérez, promet un concert acústic en forma de duo adaptat a la pandèmia «que s’allunyarà de la tristesa i només oferirà alegria i complicitat amb el públic».

Ruipérez explica que la seva gira en aquest format té una gran acceptació per part del públic, que té «moltes ganes» de veure’ls, i que, en les circumstàncies de pandèmia actuals, el seu únic objectiu és que la gent «ho passi bé». Per això, el concert tindrà com a repertori els temes «més coneguts» de la banda, malgrat que qui ho interpreti sigui el duo compost per Ricardo Ruipérez a la guitarra i Carlos Tarque a la veu.

«En aquest moment no es pot optar pel format elèctric, perquè suposaria desplaçar molta gent a la gira i, a més, no hi ha caixa per a això», reconeix. De totes maneres, el guitarrista subratlla que no es poden queixar i que els va «prou bé», malgrat el difícil moment pel sector de la música. «L’estiu passat vam completar 27 actuacions i aquest tenim previst arribar als 50 o 60», comenta satisfet de l’èxit que ha tingut la gira.

Segons ell, als concerts hi ha «molta participació del públic, que són molt enèrgics» i els agraeix ser-hi sempre i que «esgotin les entrades quan surten a la venda» tot i que els aforaments ara són més reduïts.