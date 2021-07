Rafel Nadal publicarà el 24 de novembre la seva última novel·la, 'La baba Montserrat. Quan s'esborren les paraules' (Destino), amb que tanca la seva trilogia sobre memòria familiar, al costat de 'Quan érem feliços' i 'Quan en dèiem xampany'. Aquesta serà una de les novetats literàries del Grup 62 per a la tardor, juntament amb les de Carlota Gurt ('Sola'), Montse Barderi ('La vida autèntica') i Tània Juste ('Amor a l'art', Premi Prudenci Bertrana), també el nou recull de poemes d'Enric Casasses (''Sol·liloquis de nyiqui nyogui') o la traducció d''A foc lent', darrera novel·la de la best seller Paula Hawkins. El grup editorial tanca un curs "excel·lent" i un primer semestre del 2021 amb un creixement de vendes del 9%.

El president del Grup 62, Josep Ramoneda, i el seu director editorial, Emili Rosales, han fet balanç aquest dimarts del darrer curs, del primer semestre de l'any, i ha presentat les principals novetats literàries previstes per la tardor.

Pel que fa al tancament del curs literari, Ramoneda ha qualificat d'"excel·lent" la temporada i ha reconegut la "sorpresa" de tot el sector davant la recuperació posterior al confinament del 2020. En concret, Ramoneda ha apuntat que el conjunt del sector editorial a Catalunya ha viscut durant el primer semestre del 2021 un creixement d'entre el 4% i el 6% en vendes respecte al 2019, i que en el cas particular del Grup 62 aquesta xifra s'enfila gairebé fins al 9%. "Hem venut un de cada tres llibres que s'han publicat en català", ha assegurat el filòsof i president del grup editorial.

"Hem de veure si aquest regal que ens ha fet la pandèmia, que de moment ha tingut una continuació espectacular" es manté o no, ha apuntat Ramoneda. El 2020 el grup va reduir forçadament el número de títols previstos per editar –tot i que amb el pas de l'any va anar recuperant-se. Enguany el ritme torna a ser l'habitual, i es publicaran 150 títols, 400 si es compten els juvenils i infantils.

Més enllà de les vendes, Ramoneda i Rosales han mostrat satisfacció per "l'impacte" que han tingut diversos dels títols que han editat, com l'èxit de vendes de l'adaptació de Màrius Serra del 'Tirant lo blanc' (12.000 exemplars venuts, tercera edició ja), o el reconeixement a autors de la casa com el Premi Llibreter 2021 a Francesc Serés per 'La casa de foc', o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Maria Barbal, entre altres. També per la "projecció del projecte cultural en totes les seves dimensions", ha afegit Ramoneda, amb bones notícies com el recent anunci que Proa tornarà a editar el Premi Sant Jordi d'Òmnium Cultural els propers tres anys.

Les novetats de la tardor

La tardor arribarà carregada de novetats editorials al diferents segells del grup, tant de ficció d'autors catalans com internacionals, assaig i poesia (i juvenils\/infantils, que no s'han avançat). Cinc narradores catalanes coincidiran amb novetat al setembre. Són Carlota Gurt ('Sola'), Montse Barderi ('La vida autèntica'), Tània Juste ('Amor a l'art', Premi Prudenci Bertrana), Roser Caminals ('Garbo parla', Premi BBVA Sant Joan de novel·la) i Clara Queraltó 'Et diré R.', sobre el pas de la joventut a l'edat adulta. Amb aquest quintet "volem mostrar l'apogeu, la renovació i la vitalitat que viuen les lletres catalanes", ha proclamat Emili Rosales. Columna traduirà i publicarà també el darrer llibre de Fernando Aranburu, 'Els valciots'

En l'apartat de ficció internacional, destaca el nou títol de l'autora de 'La noia del tren' Paula Hawkins, 'A foc lent', un altre thriller de l'escriptora. També el llibre de relats d'Haruki Murakami 'Primera persona del singular' o la darrera novel·la de Jonathan Franzen 'Cruïlles'. Es traduiran, a més, clàssics universals com el quart volum d'El quartet d'Alexandria', de Lawrence Durrel, el darrer de 'Sodoma i Gomorra', de Marcel Proust (traducció de Valèria Gallard), i 'Els Cants', de Giacomo Leopardi amb traducció de Narcís Comadira.

Entre les novetat de la tardor s'hi compta també un nou llibre de poesia d'Enric Casasses, 'Sol·liloquis de nyigui nyogui'. I també diversos assajos, com el Premi Bones Lletres 'Hilda Agostini' (una biogafia d'una mestra republicana que han escrit Celia Cañellas i Rosa Toran), l'obra de Rutger Bergman 'La humanitat, una història d'esperança', i de Thomas Piketty, 'Una breu història de la igualtat'.

Així mateix, destaca la publicació del dietari de Joaquim Molas 'El mirall de la vida (1956-2015), o una edició comentada de 'Solitud', de Víctor Català, per diversos autors com Vicenç Pagès, Najat el Hachmi, Dolors Miquel, Toni Sala o Mercè Ibarz.