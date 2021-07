Valentí Portet Orriols va néixer el 1910 a Roda de Ter (Osona) i, des d’ahir, la seva història i el seu testimoni en els camps de concentració nazis han estat acollits pel Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera gràcies a la gran tasca d’investigació que ha fet la seva besneboda, Ester Turu. Es tracta d’una dotzena de reproduccions de cartes i altres documents que la família ha guardat fins ara, així com també fotos de la Guerra Civil i d’ell mateix recuperant-se de l’alliberament. En la documentació també hi consten dietaris, cartes i esbossos que s’exposaran a la secció Biografies d’exiliats del MUME.

La història de Valentí Portet comença quan esclata la Guerra Civil i Portet s’uneix a l’exèrcit republicà, amb el qual lluita al front de Madrid. Tot i això, un cop es va acabar la guerra l’any 1939, s’exilia a França, país que ben aviat queda en mans de les tropes alemanyes durant la Segona Guerra Mundial. Portet és traslladat al camp de concentració de Neuengame, primer, i després a Sachsenhausen, on viu sota unes condicions infrahumanes, tal i com descriu als seus diaris personals: «Yo trabajo en la construcción de casas prefabricadas. El trabajo es muy pesado y la comida, horrible(...) Aquí, pasados 3 meses ya solo pesaba 40 kilos (…) Solo se ven esqueletos».

L’abril de 1945, quan els nazis són derrotats i decideix buidar el camp Sachsenhausen, Portet s’escapa amb un grup de republicans espanyols a França, on a poc a poc aconsegueix refer la seva vida, encara que continua exiliat deu anys més en ciutats com París, Bordeus i Manheim (Alemanya). Tot i això, la història del supervivent català als camps de concentració nazi acaba amb un final feliç: després de vint anys a l’exili, l’any 1960 torna al seu poble, Roda de Ter, on l’espera la seva promesa, l’Antònia, amb qui es casa l’estiu següent.