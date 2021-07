La figura del coreògraf català Manuel Cubeles, vinculat durant molts anys a l’Esbart Marboleny, centrarà una part de la 39a edició de l’Ésdansa, el festival de dansa d’arrel tradicional de les Preses, que se celebrarà en aquest municipi garrotxí entre el 25 i el 29 d’agost. Per homenatjar a Cubeles (Barcelona, 1920 - la Garriga, 2017), coincidint amb la commemoració del centenari del seu naixement, el festival comptarà amb un itinerari que posarà en relleu la tasca de l’etno-coreògraf en el món dels esbarts. S’hi podran veure propostes com Hi havia una vegada... de Maria Pagès i l’Esbart Marboleny, Víncles de l’Esbart Manresà, Rubí balla Cubeles de l’Esbart de Rubí, CBLS, Passió, música i país de l’Esbart Sant Martí de Barcelona i, per acabar, La Difícil Senzillesa, un espectacle de l’Esbart Marboleny que recull el llegat artístic i personal de Cubeles.

Després de celebrar l’any passat una edició en format reduït, molt marcada per les restriccions, el festival recupera enguany alguns dels seus eixos centrals, com l’oferta formativa presencial per a infants. Tot i això, i amb motiu de la pandèmia, aquesta edició tampoc inclourà companyies de més enllà de les fronteres europees. Entre les propostes que es podran veure, destaquen Parlem de... Joan Tomàs amb Liliana Tomàs, el taller-espectacle familiar Zampadanças amb Pédexumbo de Portugal, la conferència (Re)cordar lligams de Lluís Calduch, la Nit de Dansa Tradicional amb dues companyies de la península i el Ball de Plaça de la mà dels portuguesos Burel.

El festival també s’endinsarà en el paisatge amb dues propostes. Per una banda, un espectacle en format experiència en un espai natural amb l’objectiu de posar en valor el paisatge del municipi. Per altra, una versió renovada de la Festa al Parc que, com l’any passat, comptarà amb petites actuacions de l’Esbart Marboleny, que incorporaran la tecnologia per generar menys impacte sobre el Parc de Pedra Tosca. En format d’audioguia-experiencial, la Festa al Parc «vol posar de relleu el patrimoni del parc, natural i cultural, la història i les vivències de la seva gent. El recorregut es farà íntegrament amb auriculars per oferir una immersió total a l’univers sonor del parc».

Entre els espectacles que es podran veure durant els quatre dies de festival, dins l’aposta per la nova creació, destaquen Pyrene 430 d’Amaiur Luluaga, Clàudia Gomez, Iñaki Plaza i Alex Lopez, el treball en procés Lóng de Kernel Dance Theatre coproduït per Fira Tàrrega, Fira Mediterrània de Manresa i el Graner i Leira de Nova Galega de Danza, companyia nominada en 7 categories dels XXIV Premios Max de las Artes Escénicas, entre elles a Millor espectacle de dansa.

A partir del pròxim dilluns 26 de juliol es posaran a la venda les entrades per als espectacles de pagament. Així mateix, com l’any passat, per accedir a les propostes gratuïtes serà necessari descarregar una entrada a través del web del mateix festival.

Enguany el festival mantindrà les Nits de Concert amb actuacions que tindran lloc a l’escenari de la plaça Major del municipi. Aquest apartat comptarà amb la presència del grup banyolí Germà Negre i amb la coproducció del Càntut, Fira Mediterrània i Espai Marfà Vega, a càrrec de Paula Grande i Anna Ferrer.