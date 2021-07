«Omplim la motxilla d’oportunitats», aquest és el lema escollit per al concert solidari que Sara Baras oferirà el pròxim 21 d’agost al Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, organitzat per Clipper’s Live amb l’impuls de CaixaBank. Segons van informar les dues entitats ahir, en un comunicat, una part de la recaptació d´aquest concert es destinarà a col·laborar amb els projectes de Càritas Diocesana de Girona, que ofereixen suport socioeducatiu a infants en risc d’exclusió social de Palafrugell i de la resta del Baix Empordà, per acompanyar-los durant el procés d’aprenentatge.

L´acció solidària anirà més enllà del concert i va arrencar ahir amb una campanya de donacions a través de la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank. També es poden fer aportacions a través de Bizum, enviant el donatiu al número 03242.

El festival de Cap Roig arrenca aquest divendres a la nit amb el concert del cantant Pablo López, que ja ha exhaurit totes les entrades.