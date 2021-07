El projecte Càntut. Cançons de tradició oral ha tancat "amb èxit" la segona edició de l’Hostal Càntut, sis sopars per cantar que han tingut lloc aquest juliol a la terrassa del Restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri. Nascut per recuperar la vella pràctica de cantar en comunitat en hostals i tavernes, la convocatòria ha exhaurit les localitats en cinc dels sis àpats. Els banyolins Germà Negre hi van actuar dues nits, i també hi ha participat Les Anxovetes, El Pony Pisador i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. També es va viure un sopar de cantadors dinamitzat per Gemma Pla. Tot plegat, al voltant d’una taula amb cuina tradicional catalana, sempre atenent els protocols per mantenir la seguretat davant la situació sanitària.

D'altra banda, els seus organitzadors recorden que el projecte Càntut va néixer per reivindicar i difondre les cançons de tradició oral a Catalunya, i segueix treballant en diferents branques com ara l'arxiu, les produccions pròpies i el festival, que tindrà lloc del 19 al 21 de novembre de 2021 amb concerts, exposicions, tallers i altres activitats al voltant de les cançons de transmissió oral.

Pel que fa al cançoner en línia, actualment disposa de 1.464 cançons de diferents temàtiques, recopilades en àudio i vídeo per una seixantena de caçadors de cançons, i cantades per persones grans de les comarques gironines. A més, s’han transcrit 655 cançons a partitures, posant tot aquest repertori a l’abast de qui en vulgui fer ús en diferents formats.

Pel que fa a les produccions pròpies, fins al 12 de setembre es pot veure l’exposició Peret Blanc de Beget, una mostra del projecte Càntut i l’Ésdansa, al Museu Arqueològic de Banyoles, en el marc de l’Ethnocatalonia. Considerat l’últim músic sense solfa del país, Pere Sala (1917-1993) anava a peu per pobles, ermites o masies amb el seu instrument a coll animant les festes.

D'altra banda, Paula Grande i Anna Ferrer segueixen amb la gira de presentació del segon treball discogràfic del Càntut, 'Vega' (Bankrobber, 2020), amb diverses actuacions, com la d'aquest mateix dimecres al Museu d’Història de Catalunya (Barcelona), a Palamós dins del festival Amb So de Cobla (el 6 d’agost), a l’Ésdansa de Les Preses (27 d’agost), i a Cassà de la Selva, al Festival Càntut, a la tardor.