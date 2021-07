El Teatre de Bescanó va posar en marxa ahir dimarts la venda d’entrades per a la nova temporada de tardor-hivern. La nova programació inclou un total de 12 propostes de les quals 8 són de companyies gironines. A més, també inclou un espectacle de festa major, el monòleg L’home orquestra, protagonitzat per l’humorista Peyu, que tindrà lloc el pròxim dijous 5 d’agost.

La nova programació destaca per oferir una gran varietat de gèneres que permetran, segons els responsabes del recinte gaudir tant a adults com al públic familiar del teatre. Per exemple, els més joves podran divertir-se amb la proposta de la pallassa gironina La Bleda amb Mon petit souvenir, així com també d’Hotel Bucarest (TotCirc), un espectacle inspirat amb la pel·lícula de Wes Anderson, Hotel Budapest.

Les funcions que encapçalen la programació i que s’adrecen al públic adult són tres: Classe, de Focus, que tracta sobre un conflicte entre els pares d’un alumne i un professor ; Carrer de Txernòbil, dirigida per Joaquim Armengol, que presenta el testimoni punyent de Ljudmila Ignatenko, la dona d’un dels bombers presents en l’explosió de la central nuclear de Txernòbil; i, Un tal Shakespeare, de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, que ja es va estrenar per Temporada Alta en l’edició del 2020 i que mostra situacions hilarants i surrealistes amb l’ajuda imprescindible del públic.

També hi tindran presència Divinas, que celebraran el seu 15è aniversari amb l’espectacle musical Moonlight Serenade o Vives!, una proposta atrevida de les gironines Las Lo Las sobre dones supervivents als camps nazis.