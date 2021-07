El festival dels jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, ha venut 33.000 entrades per la seva 21a edició que arrencarà aquest divendres a la nit. El malagueny Pablo López serà l’encarregat d’encetar divendres els 21 concerts que hi haurà al llarg de l’estiu, tot i que a hores d’ara queden poques entrades disponibles.

De fet, els promotors del festival, organitzat per Clipper’s Live amb l’impuls de CaixaBank, van anunciar ahir que ja han exhaurit totes les localitats en 16 dels concerts i només en queden cinc amb entrades disponibles. Pel director de Cap Roig, Juli Guiu, aquestes dades «anticipen una gran edició» aquest estiu, després que el 2020 no es celebrés per la pandèmia.

El festival ha esgotat les entrades per veure Pablo López (23 de juliol), Raphael (24 de juliol), Els Amics de les Arts (25 de juliol), Manel (30 de juliol), Antonio Orozco (2 d’agost), Estopa (4 d’agost), Ara Malikian (5 d’agost), José Luis Perales (6 d’agost), Taburete (7 d’agost), Aitana (8 d’agost), El Pot Petit (9 d’agost), Blaumut (10 d’agost), Morat (16 d’agost), Sílvia Pérez Cruz (17 d’agost), Sopa de Cabra (18 d’agost) i Hombres G (20 d’agost).

Per contra, els concerts que encara tenen entrades disponibles són Juan Diego Flórez (31 de juliol), Love of Lesbian (11 d’agost), David Bisbal (12 d’agost), Mag Lari (15 d’agost) i Sara Baras (21 d’agost).