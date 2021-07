La cantant de trap argentina establerta a Barcelona Nathy Peluso, la barcelonina Rigoberta Bandini -una de les sensacions musicals de la temporada amb temes com In Spain We Call It Soledad-, i els valencians Zoo encapçalen el cartell d'una nova edició de Les Nits d'Acústica de Figueres, el cicle de música en viu que enguany comptarà amb una vintena de concerts gratuïts i de pagament en quatre escenaris diferents, i que se celebrarà entre el 26 i el 28 d'agost.

Com l'any passat, l'organització del festival Acústica ha apostat per una edició reduïda en format de cicle per adaptar-se a la situació sanitària actual. El festival tornarà a ocupar espais emblemàtics de la capital empordanesa, com la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla i el Teatre Jardí i el Parc de les Aigües, que ja va acollir algunes actuacions l'any passat. En aquesta edició també s'han programat dues actuacions en el marc de l'Acustiqueta, amb la participació de Xiula i l'Orquestra Di-Versiones.

La programació d'aquesta nova edició també comptarà amb la presència de Manel, Oques Grasses, Macaco, La Pegatina, Pau Vallvé, Ovidi 4, Mishima i Els Pets. Com cada any, l'organització del festival empordanès també ha fet una decidida aposta per l'escena emergent, incloent en el cartell Marcel i Júlia, Ginestà, l'artista empordanesa Joina i els guanyadors del Sona9, Reïna. En l'apartat de talent local, s'han seleccionat els grups Somboits, Entresol2a i Guillola, que tindran l'oportunitat d'actuar en directa en el transcurs del festival.

Les entrades pels concerts, tant els gratuïts com els de pagament, es podran adquirir des d'aquest mateix dimecres a partir de les 20 h a través del web del festival.