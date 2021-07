L’escriptor i periodista gironí Rafel Nadal publicarà el proper 24 de novembre la seva última novel·la, La baba Montserrat. Quan s’esborren les paraules, que posarà punt final a la trilogia literària sobre memòries familiars que es va encetar amb Quan érem feliços (2012) i Quan en dèiem xampany (2013). Si en la primera entrega el gironí narrava les peripècies d’una família nombrosa de dotze germans, recorrent espais com el Barri Vell de Girona, La Fosca de Palamós o els anys d’internat al Collell, en la segona descobria els orígens familiars narrant la història de Francisco Oller. La darrera entrega de la trilogia serà una de les novetats de tardor del Grup 62, que compartirà fornada amb autors com Carlota Gurt amb Sola; Enric Casasses, amb el poemari Sol·liloquis de nyiqui nyogui; Montse Barderi, amb La vida autèntica; Tània Juste, amb Amor a l’art, distingida pels Premis Prudenci Bertrana; o la traducció de la best-seller Paula Hawkings amb A foc lent.

Novetats que clausuren un primer semestre del 2021 ple d’èxits, amb un creixement de les vendes d’un 9%. De fet, tal com han afirmat el president del Grup 62, Josep Ramoneda, i el seu director general, Emili Rosales, la temporada ha agafat per sorpresa a tot el sector literari davant la ràpida recuperació posterior al confinament del 2020. Ramoneda va apuntar ahir que ha estat un bon any per a tot el sector editorial a Catalunya, que ha viscut durant aquest primer semestre del 2021 un creixement d’entre el 4% i el 6% en vendes respecte al 2019. En el cas del Grup 62, aquesta xifra ha pujat fins al 9%. Ramoneda i Rosales van mostrar una gran satisfacció per l’impacte i l’acollida que han tingut els diversos títols que han editat, com per exemple l’adaptació de Màrius Serra de Tirant lo blanc, que suma més de 12.000 exemplars venuts.