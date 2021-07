Temporada Alta, que se celebrarà aquesta tardor del 8 d’octubre al 13 de desembre tindrà, a banda dels espectacles programats a Girona i Salt, una programació d’espectacles que giraran per quatre teatres de les comarques gironines, que es converteixen d’aquesta manera en subseus del festival. 'Història d’un senglar' de Gabriel Calderón, '53 diumenges' de Cesc Gay, 'Les irresponsables' de Sílvia Munt i 'El amor Brujo' amb la GIOrquestra conformen la programació del festival al territori. Són l’Auditori Teatre Espai Ter, de Torroella de Montgrí; el Teatre Municipal de Palafrugell; el Teatre de Bescanó i el Teatre Municipal de Banyoles.

En aquests espais s’hi podran veure quatre espectacles de la programació de Temporada Alta en col·laboració amb els respectius ajuntaments i, en el cas de Torroella i Palafrugell, amb el suport de la Fundació Vila Casas.

A l’Auditori Espai Ter s’hi veurà 'Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)', l’èxit de l’uruguaià Gabriel Calderon protagonitzat per Joan Carreras que es va estrenar l’any passat a Temporada Alta i que aquest hivern ha fet temporada al Teatre Lliure i al Teatro de la Abadía de Madrid. També s’hi ha programat '53 diumenges', la comèdia de Cesc Gay protagonitzada entre altres per Pere Arquillué.

A Palafrugell s’hi han programat 2 propostes, una d’elles la nova comèdia dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per Cristina Genebat, Marta Marco i Nora Navas titulada 'Les irresponsables' amb text de Javier Daulte. I el concert de la GIOrquestra dedicat a Federico Garcia-Lorca i Manuel de Falla, titulat 'El amor brujo', amb Mariola Membrives (cantaora) i Marta Puig (piano) sota la direcció de Francesc Prat. El mateix espectacle, que fa un recorregut per l’Espanya de principis del segle XIX es veurà al Teatre de Bescanó.

Les entrades per tots aquests espectacles es posen a la venda aquest dimecres, al web del festival i a les taquilles de Torroella de Montgrí i Palafrugell, a excepció de la programació del Teatre Municipal de Banyoles que es farà pública el mes de setembre.

També s'ha posat a la venda la segona proposta de la GIOrquestra que es podrà veure al festival, coorganitzada en aquest cas amb l’Auditori de Girona que celebra el 15è aniversari. Francesc Prat dirigirà la GIO Philharmonia amb la participació del contratenor Xavier Sabata en una experiència sonora i visual titulada 'Misteris de l’instant' i que compta amb la participació de l’estudi d'il·luminació Cube.bz.