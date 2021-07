El Festival de Peralada rep aquest dissabte una de les poques actuacions fora del gènere de la dansa i les òperes. Es tracta del concert de Rufus Wainwright, que actuarà per segona vegada a Peralada, tot i que l'artista ha anunciat que se sent "com a casa" i té la sensació d'haver-hi actuat més cops.

Wainwright arribarà a Peralada amb un repertori farcit de cançons que han marcat la seva carrera musical. El cantant ha avisat que hi haurà alguns temes del seu últim disc, 'Unfollow the rules', però tot i així ha decidit que el pes del repertori fos per a "cançons antigues i d'altres europees". "És un tipus de repàs a la meva carrera", ha afegit. Tot i així, com que Peralada té una àmplia programació del gènere de l'òpera i Wainwright n'és tot un fanàtic, l'americà ha avançat que hi haurà més "referències operístiques" que en d'altres concerts que ha fet al llarg de l'estiu per Europa.

L'artista estava en plena gira del seu últim treball quan va esclatar la pandèmia i això va obligar a cancel·lar-la. Tot i així, no l'ha recuperat perquè creu que no era el moment adient d'animar a la gent a "saltar-se les normes" a través del títol que porta el seu disc ('Unfollow the rules').

Per altra banda, l'artista ha reflexionat sobre el canvi que ha viscut en les seves actuacions després de la pandèmia. Rufus Wainwright ha assegurat que els concerts que fa actualment són més "dramàtics" perquè el públic i l'artista ara estan "en el mateix vaixell" en què tothom "viu el dia a dia".

L'artista ha aprofitat per reflexionar sobre la importància de la vacuna contra la covid-19. L'americà ha demanat a tothom que tingui l'oportunitat de rebre-la, que no dubti ni un moment en posar-se-la. Segons el cantant, la por als vaccins per part de diversos moviments és un dels principals problemes que es viuen al vell i al nou continent (Europa i Amèrica). "És terrorífic", ha afegit l'artista. Per últim, ha demanat als polítics que no utilitzin la campanya per treure'n rèdits i es basin únicament en aspectes de salut.

Rufus, el "trobador" de Peralada

El concert de Rufus Wainwright és un dels més destacats de la programació d'enguany de Peralada per tractar-se d'un dels noms més internacionals que passarà per l'escenari gironí. El director del certamen, Oriol Aguilà, ha definit Rufus com un "trobador" i per això creu que encaixa a la perfecció en la programació d'un festival bolcat en oferir espectacles de dansa i òpera.

Aguilà ha afegit que Wainwright és un "cant a un món millor", ja que el cantant representa "la finestra que s'ha d'obrir després de la pandèmia".

Rufus Wainwright actuarà aquest dissabte a les deu de la nit i tan sols queda una quinzena de localitats disponibles.