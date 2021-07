La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG), el projecte pedagògic impulsat per Fundació Metalquimia, presentarà aquest dissabte (a les 20 h a l’Auditori de Girona) Somni d’una nit d’estiu de Fèlix Mendelssohn, sota la direcció d’Álvaro Albiach. El concert suposarà la culminació de l’estada pedagògica que una vuitantena de joves músics es troben portant a terme aquesta setmana al mateix Auditori.

En el concert, l’orquestra actuarà acompanyada pel Cor Geriona i Geriona Juvenil, dirigits per Imma Pascual; el Cor de noies de Claudefaula, dirigit per Glòria Bonal; les sopranos Marta Mathéu i Andrea Martí, i els actors Clàudia Bravo i Cisco Cruz, com a narradors. El concert forma part de la programació del cicle Notes al Parc que organitza l’Ajuntament de Girona i que se celebra a la ciutat fins al pròxim 25 d’agost.

Segons un comunicat de la Fundació Metalquímia, el director artístic del projecte, Jaume Lleixà destaca que «Felix Mendelssohn va compondre l’obertura amb només 17 anys i quinze anys més tard en va fer la música incidental per acompanyar l’obra de teatre, a la qual va incorporar l’obertura. És una obra, d’una bellesa extraordinària i que aportarà molt als joves de la JOCG i també al públic que vingui al concert en la versió semiescenificada que presentem».

Josep Lagares, vicepresident de la Fundació Metalquimia, ha manifestat: «Tenim la seguretat i la il·lusió de poder oferir a la ciutat de Girona un projecte simfònic de gran qualitat que atregui cap a la nostra ciutat el jove talent i que esdevingui un referent en el món de les joves orquestres».