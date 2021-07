Les Nits d'Acústica de Figueres ha venut més de 7.000 entrades en només dotze hores des que es va obrir el procés per comprar-ne. Això ha fet que ja s'hagin esgotat les localitats en sis de la vintena d'espectacles que ofereix el festival. En concret, ja no queden seients lliures per veure la cap de cartell, Nathy Peluso, els osonencs Oques Grasses, Ginestà, Marcel i Júlia i els dos espectacles infantils, Xiula i l'Orquestra Di-Versiones. Les Nits d'Acústica, que es farà del 26 al 28 d'agost, recupera espais emblemàtics al centre com la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla i el Teatre Jardí i manté l'espai Parc de les Aigües estrenat el 2020.

A banda dels artistes que han esgotat les entrades, Les Nits d'Acústica compten amb propostes com Manel, Zoo, Rigoberta Bandini, Macaco o Els Pets. L'Acústica també aposta per l'escena emergent, «marca de la casa» i hi actuaran Marcel i Júlia, Ginestà, l'artista empordanesa Joina i els guanyadors del Sona9, Reïna. Finalment, seguint amb la voluntat de donar suport al talent local, l'Acústica ha fet una crida de grups emergents de la ciutat de Figueres. En total han rebut més de vint propostes i els tres grups seleccionats són Somboits, Entresol2a i Guillola. El festival tornarà a combinar concerts amb entrada lliure i reserva prèvia amb concerts de pagament. Des de l'organització subratllen que han treballat intensament per oferir a preu reduït per a les propostes de pagament d'entre 6 i 18 euros.