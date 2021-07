La guitarrista gironina Meritxell Pubill, també professora de música a secundària, és l’autora de la recent publicada novel·la infantil-juvenil Benvinguts a les atraccions del so, de l’editorial Intrèpida. Una novel·la que vol servir com a eina didàctica per a treballar dins i fora de l’aula per aprendre les quatre qualitats del so (altura, intensitat, timbre i durada) a través d’una divertida història en un parc d’atraccions.

La novel·la està protagonitzada per la Maria, la Marta, en Lluc i l’Anna i la seva gosseta Lady, i junts s’aventuren a «les atraccions del so», una espècie de fira habitada per zombies i figures gegants que es mouen fantasmagòricament, per tal d’aconseguir un objectiu: sortir de les atraccions i poder crear la seva pròpia melodia amb tot el que han après al llarg de les mil i una peripècies viscudes. «Al final de cada atracció hi ha una explicació teòrica i concreta sobre alguna qualitat del so, d’aquesta manera els infants aprenen els conceptes i, conseqüentment, els entenen». Tot i això, la novel·la també consta d’una segona part més experimental: un joc de cartes per a poder posar-ho en pràctica: «per a cada qualitat del so hi ha un joc de cartes diferent», i afegeix: «com que és un joc competitiu, els infants s’engresquen a jugar-hi i, a més, aprenen».

De fet, una de les raons principals que van dur a Pubill a escriure la novel·la va ser «la frustració de veure que, tot i que es treballi el temari durant tot el curs, els alumnes no ho interioritzen».

La inspiració de Pubill per escriure la novel·la va sorgir durant unes Festes de Sant Narcís: «Feia temps que buscava què els motivava als joves i em vaig adonar que durant unes fires els alumnes estaven molt nerviosos per anar a les atraccions. Així que, a partir d’aquí, em vaig inspirar per escriure la novel·la». L’autora va aprofitar la seva passió per la literatura per començar aquesta aventura, que ha cuinat a foc lent: « He estat quatre anys escrivint-la perquè anava fent molt a poc a poc sense cap intenció de publicar, només volia que fos un recurs educatiu. Però quan vaig buscar una correctora d’estil, aquesta em va animar a publicar-la».

Així, Benvinguts a les atraccions del so s’ha convertit en un recurs didàctic a l’abast de tothom. A Girona es pot trobar a diverses llibreries com Can Geli, Llibreria 22, Les voltes, Empúries i Ulyssus, fet que permet que no només es pugui treballar a l’aula sinó també des de casa. D’aquesta manera, la novel·la de Pubill es converteix en la primera novel·la catalana que treballa l’aprenentatge dels fonaments musicals des de la literatura infantil-juvenil.