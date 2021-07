La cantant de trap i ritmes urbans argentina, establerta a Barcelona, Nathy Peluso, la barcelonina Rigoberta Bandini -una de les sensacions musicals de la temporada amb èxits com In Spain we call it soledad-, i els valencians Zoo encapçalen el cartell d’una nova edició de Les Nits d’Acústica de Figueres, el cicle de música en viu que enguany comptarà amb una vintena de concerts gratuïts i de pagament en quatre escenaris diferents de la ciutat, i que se celebrarà entre el 26 i el 28 d’agost.

Com l’any passat, l’organització del festival Acústica ha apostat per una edició reduïda en format de cicle per adaptar-se a la situació sanitària actual. El festival tornarà a ocupar espais emblemàtics de la capital alt-empordanesa, com la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla i el Teatre Jardí i el Parc de les Aigües, que ja va acollir algunes actuacions l’any passat. En aquesta edició també s’han programat dues actuacions en el marc de l’Acustiqueta, amb la participació de Xiula i l’Orquestra Di-Versiones.

La programació d’aquesta nova edició també comptarà amb la presència de Manel, Oques Grasses, Macaco, La Pegatina, Pau Vallvé, Ovidi 4, Mishima i Els Pets. Com cada any, l’organització del festival empordanès també ha fet una decidida aposta per l’escena emergent, incloent en el cartell Marcel i Júlia, Ginestà, l’artista empordanesa Joina i els guanyadors del Sona9, Reïna. En l’apartat de talent local, s’han seleccionat els grups Somboits, Entresol2a i Guillola, que tindran l’oportunitat d’actuar en directe en el transcurs del festival.

«Es manté el format de Nits d’Acústica perquè garanteix que l’Acústica es pugui dur a terme d’una manera adaptada, i serà un festival segur», va explicar ahir, en la presentació del cartell d’aquest any, el director del festival Xavier Pascual. D’aquesta manera, es mantindran tots els protocols aprovats al pla sectorial del 24 de maig: mascareta obligatòria, distància d’un seient de separació entre unitats efectives, traçabilitat de les dades, entrada i sortida esglaonada i aforaments limitats. «Aquest protocol no requereix un test d’antígens, perquè està demostrat que seguint aquest protocol ja és prou segur. Només caldria el test si es fessin concerts amb la gent dreta, però els nostres seran amb cadira», va afegir el director del festival.

L’eslògan del festival és enguany «La cultura també cura». Segons destaca l’organització, aquest lema vol posar l’accent en el fet que «els científics certifiquen que la cultura -en aquest cas la música en viu- ajuda a desconnectar de l’estrès, a crear lliurepensadors i a empoderar més les persones davant de la crisi social i sanitària».

A la presentació de l’edició d’enguany, Agnés Lladó, alcaldessa de la capital de l’Alt Empordà, va assegurar que «el festival Acústica fa ciutat i alimenta el sentiment de pertinença a Figueres». El festival també comptarà en aquesta edició amb la col·laboració de Comerç Figueres i l’Associació d’Hotels de Figueres.

Gots solidaris

L’Acústica tornarà a promoure una vessant social amb la iniciativa Got Solidari. La recaptació de la venda dels gots anirà destinada a l’entitat Caritas At Empordà Interior, «una entitat que està sempre al costat dels més desvalguts i que ens aquests moment de crisis social necessita més ajuda que mai» segons detalla l’organització en un comunicat.

Les entrades per als concerts d’aquesta edició, tant els gratuïts com els de pagament, es poden adquirir a través del web del festival des d’ahir al vespre.