La cinquena edició de Concerts de Tornada convertiran, un any més, la plaça de l’Església de Bordils en un escenari íntim i acollidor que aplegarà les actuacions de Judit Neddermann, Miquel Abras i Alide Sans els dies 26 d’agost i 2 i 9 de setembre.

Així doncs, el festival apostarà per les actuacions de petit format, amb la cançó d’autor com a pal de paller de la programació.

Per celebrar el cinquè aniversari de l’esdeveniment, Concerts de Tornada comptarà amb la vilassarenca Judit Neddermann, una de les veus més aclamades i aplaudides del moment a tot el territori català. Hi oferirà una actuació acústica, només amb guitarra i veu per presentar el seu últim treball d’estudi, Aire.

El festival també acollirà una de les veus més conegudes del panorama musical gironí, el bisbalenc Miquel Abras, que actuarà en solitari però amb un disc nou sota el braç, La felicitat també plora, un àlbum compost durant el confinament i on obre al públic les seves vivències més personals. El cicle finalitzarà amb l’actuació de l’aranesa Alide Sans, que presentarà una proposta a cavall entre la cançó d’autor i els sons més tradicionals.

L’entrada serà gratuïta però caldrà demanar-la préviament, ja que les places són molt limitades. Les reserves ja estan obertes al web de La Tornada.