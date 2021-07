El Festival Castell de Peralada celebrarà avui, a partir de les 22 h, la gala Ballet under the stars, un espectacle de dansa amb accent femení que retrà homenatja a la figura de Carmen Mateu, fundadora del veterà certamen alt-empordanès, posant en valor la seva passió per la cultura. Les ballarines espanyoles Iratxe Ansa, Dores André, Ada González i Lucía Lacarra, i la solista del Ballet Mariïnski Maria Khoreva, presentaran un programa amb extractes espectaculars de peces de dansa moderna i grans pas de deux del repertori clàssic conegut, a més d’una estrena absoluta. Maria Khoreva, guanyadora de la I edició del Carmen Mateu Young Artist Award, rebrà el guardó de mans d’Isabel Suqué Mateu, al finalitzar la gala.

El disseny i la direcció de la gala corre a càrrec de les ballarines Iratxe Ansa i Monica Hamill, les quals van explicar ahir, durant una roda de premsa celebrada a la Biblioteca de Peralada, que van rebre aquest encàrrec «amb molta il·lusió». El director artístic del festival, Oriol Aguilà, els va demanar una gala de dansa dedicada a la dona. En aquest sentit, pensant com es podia portar a terme aquest homenatge, les creadores van començar a pensar que podien reflectir la complicitat entre Carmen Mateu i el seu marit Artur Suqué , i sobretot la passió que compartien per les arts. Per a l’ocasió, han convocat cinc reconegudes ballarines i quatre talents emergents.

Les protagonistes seran Iratxe Ansa (Premi Nacional Dansa 2020), Lucía Lacarra (Premi Nacional de Dansa 2005), Dores André (ballarina principal del Ballet de San Francisco), Ada González (solista del Ballet de l’Òpera de Bucarest) i Maria Khoreva, solista del Ballet Mariïnski. Amb elles dansaran els ballarins Xander Parish (ballarí principal del Ballet Mariïnski), Matthew Golding (ballarí principal del Royal Ballet del 2014 al 2017), Igor Bacovich (ballarí, coreògraf i cofundador de Metamorphosis Dance), i Jorge García Pérez (solista del Ballet de Basilea).

Les dones de la dansa

Amb l’espectacle, Ansa i Hamill volen posar en relleu el paper fonamental de la dona a la història de la dansa i rendir tribut a qui va ser impulsora i mecenes del festival, Carmen Mateu, per qui s’ha creat per a la ocasió Camèlia, amb coreografia de Iratxe Ansa i Igor Bacovich i que interpretaran Dores André amb Jorge García Pérez. El programa inclourà també extractes de peces de dansa moderna, així com una selecció del repertori clàssic mundial.

Durant la presentació, Ansa també va ressaltar el caràcter reivindicatiu de la gala, però també «de celebració», ja que amb ella es vol celebrar també la vida.