La Canònica de Santa Maria de Vilabertran exhibeix des d’ahir l’exposició Llum del món, que, comissariada per Carme Sais, aplega els projectes Speculum caducis de Rosa Tharrats i Oh Be A Fine Girl, Kiss Me! de Regina Giménez. La mostra organitzada pel Bòlit, l’Ajuntament de Girona i l’Agència Catalana de Patrimoni de Catalunya, arriba al municipi alt-empordanès en el marc de la Schubertíada, que enguany tindrà lloc entre el 12 i el 29 d’agost.