El festival Cap Roig, de Calella de Palafrugell (Baix Empordà), ha inaugurat aquest divendres la seva edició d'enguany amb l'actuació de Pablo López. El malagueny ha aterrat a l'escenari dels jardins amb la gira 'Mayday&Stay', en què el cantautor ha volgut interactuar amb el públic des del primer moment. López ha presentat algunes de les cançons del seu últim àlbum ('Unikornio', 2020), però al llarg del concert també ha fet un repàs per alguns dels seus temes més importants de la carrera musical. El festival va esgotar les entrades pel concert de Pablo López a finals de juny i aquest divendres el pati de butaques mostrava tan sols els espais buits reglamentaris per respectar la distància de seguretat.

Amb el tema 'KLPSO' el malagueny Pablo López ha arrencat el concert d'aquest divendres a la nit al festival de Cap Roig. El cantautor ha estat l'encarregat de tornar a fer ressonar els altaveus de l'escenari del festival, que han estat un any aturats per culpa de la covid-19. Malgrat la llarga espera entre la última edició del festival i aquest 2021, el públic ha respost de seguida corejant els temes del cantant andalús.

López ha arrencat el concert tancat en una gàbia de llums Led que poc a poc s'ha anat obrint al públic. Mentrestant, el cantant ha aprofitat per recordar el magnífic paratge on s'ubica el festival i com des de l'escenari es pot veure la lluna tota la nit.A més, Pablo López ha demanat al públic que coregés part del tema des del primer moment. Tímidament, els espectadors s'han anat animant a cantar. "Sóc pacient", ha avisat López al públic mentre poc a poc s'anaven ambientant.

El malagueny ha arribat a Cap Roig per presentar la gira 'Mayday&Stay'. En ella, el cantant repassa alguns dels temes de l'últim àlbum, 'Unikornio', que va presentar el 2020. Malgrat que Pablo López va inaugurar l'edició de l'any passat del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), aquesta ha estat la primera vegada que ha presentat els seus nous temes.

En aquesta gira López compta amb l'acompanyament d'un bateria, un guitarrista i un teclista que s'encarrega d'afegir-hi sonoritats electròniques als temes en directe. Ell ha estat tot el concert enganxat al seu piano de cua interpretant de forma apassionada i entregada els seus temes. El malagueny també ha interpretat 'El Patio' i 'Tu Enemigo', dos dels seus temes més coneguts.

Pablo López ha encetat una programació de 21 nits musicals que acollirà el festival de Cap Roig aquest estiu. La majoria dels concerts ja tenen les entrades esgotades i els organitzadors han anunciat que ja s'han venut més de 33.000 entrades, un 97% de totes les localitats disponibles.

Aquest dissabte serà el torn de Raphael, que celebra els 60 anys dalt de l'escenari. Més endavant també ho farà Juan Diego Flórez, que debutarà en el certamen de Calella de Palafrugell. Aquest estiu també desfilaran pel festival grups com Manel, Morat, Els Amics de les Arts o Blaumut.

Aitana o Sílvia Pérez Cruz també hi actuaran amb les entrades ja exhauries. Sara Baras serà l'encarregada de posar fi a l'edició d'enguany el 21 d'agost.