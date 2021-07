El dibuixant i humorista gràfic Carlos Romeu Müller, un dels fundadors de la revista satírica El Jueves i creador de personatges com Betty i Miguelito, ha mort als 73 anys, segons va informar ahir la publicació a les xarxes socials. «Hem perdut a un pare», va assegurar El Jueves en el seu missatge a les xarxes, en què recorda que Romeu va fundar la revista al costat de Tom i José Luis Martín. La publicació destaca també: «Ens deixa un mestre de l’humor gràfic, pare també de personatges com Betty i Miguelito». «Una abraçada, company, allà on siguis», conclou el missatge.

Carles Romeu Müller va néixer el 1948 a Barcelona. Fill d’un empresari català del sector tèxtil i de mare francesa, va iniciar estudis mercantils però els va deixar per començar Arts i Oficis, encara que tampoc va arribar a acabar-los, dedicant-se durant la seva joventut a nombrosos oficis amb els quals es va familiaritzar amb el dibuix i la pintura.

Des de 1972, en què va publicar el seu primer còmic, Romeu va col·laborar en una seixantena de mitjans diferents i va participar en la creació de revistes d’humor, com Mata Ratos, El Jueves, Nacional Show i Muchas Gracias. Des de 1976 va publicar durant trenta-tres anys al diari El País i la seva revista dominical amb les vinyetes del seu personatge Miguelito, que prèviament havia estat rebutjat al «Diari de Barcelona» per considerar-les nihilistes.