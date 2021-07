L’artista Santiago Gimeno exposa des d’ahir al Parc dels Estanys de Platja d’Aro un conjunt de 13 peces escultòriques de ferro, acer corten i galvanitzat de gran format. La mostra d’escultures, que porta per títol Petjades II, es va inaugurar ahir al vespre amb un recorregut guiat, a càrrec del mateix artista. Segons ha informat l’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro en un comunicat de premsa, aquesta exposició dona continuïtat al projecte iniciat el 2014 per eixamplar els espais expositius municipals «per apropar-los a un públic més ampli, fins a aquest espai urbà de 150.000 m2 d'atractiu ciutadà, turístic i naturalista, inaugurat l’octubre de 2012, on hi són compatibles la visita pedagògica amb una diversitat biològica que recupera els hàbitats i els ambients originals de la zona». Petjades II es podrà visitar coincidint amb l’horari d’obertura del parc al públic fins al pròxim 13 de febrer.