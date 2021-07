Raphael va passar ahir a la nit com un huracà pel Festival de Cap Roig. Vestit impecablement de negre, amb força bon aspecte als seus 78 anys, i acompanyat d’una quinzena de músics, l’artista va irrompre a l’escenari amb el tema Ave Fénix, tota una declaració de principis en els temps que corren. I en les més de dues hores posteriors va fer valer la seva intensitat, la seva energia i l’experiència que li proporcionen més de seixanta anys en actiu per oferir al públic assistent un recital en el qual va interpretar alguns dels seus clàssics imprescindibles (Mi gran noche, Qué sabe nadie, Estuve enamorado, En carne viva...), combinats amb altres temes menys populars (Ave María, Nostalgia...), i amb peces del repertori d’altres artistes (Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias, Frente a frente, de Jeanette...).

Una gran pantalla de vídeo completava l’escenografia d’un espectacle que va ser rebut amb grans ovacions i mostres d’entusiasme pels seguidors de Raphael, en el seu retorn a un recinte en el qual ja havia triomfat en anteriors actuacions. I ho va tornar a fer ahir a la nit: el cantant va reservar per a la part final del seu vibrant alguns dels temes més emblemàtics de la seva carrera, i també d’altres que ha fet seus al llarg del temps, i amb els quals va portar el deliri al recinte. Resistiré, Como yo te amo, Se nos rompió el amor són algunes de les cançons que van acabar de fer pujar la temperatura al recinte i amb les quals l’artista va demostrar que malgrat l’edat conserva bona part d’aquella enorme potència de veu que ha contribuït al seu èxit.

Quan portava mes d’una hora i mitja de concert, Raphael va parlar per primer cop amb el public -»se hablar», va fer broma- per anunciar que Pablo López, que divendres va inaugurar el Festival de Cap Roig i que ahir era entre el públic, compondrà les cançons del seu nou disc

L’artista fa molts mesos que treballa en aquesta gira amb la qual volia commemorar la seva longevitat escènica, i que havia de servir també per presentar el seu darrer disc, Rapahel 6.0, en el qual interpreta temes d’altres artistes, alguns dels quals, com queda dit, va cantar ahir. Però la pandèmia del coronavirus li ha impedit fins ara compartir aquest espectacle amb el seu públic. En va poder oferir un tastet en els polèmics concerts que va oferir el passat Nadal a Madrid, i ara sembla que finalment pot reprendre la gira, que va arrencar a mitjans de juny a Barcelona, va continuar divendres a Benicàssim, i després del recital d’ahir a Calella de Palafrugell continuarà les properes setmanes per diferents recintes de Mallorca, Galícia, Andalusia (amb aturada a la seva Linares natal, és clar), València, Canàries, Saragossa i Barcelona, per tornar a Madrid als voltants de Nadal, un altre cop, abans de creuar l’Atlàntic i viatjar a Amèrica (Mèxic, Colòmbia, Equador, Xile..) en els primers mesos de 2022.