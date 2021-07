El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i l’Ajuntament de Mollerussa, com a organitzadors del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, han anunciat la cancel·lació de noves edicions. El Saló és una iniciativa que va celebrar la primera edició l’any 1984 i al llarg de la seva història es va celebrar en diferents espais i ciutats del país. Ara feia 17 edicions que es feia a Mollerussa, enriquint i complementant la programació cultural i literària de la capital del Pla d’Urgell però amb un impacte que arribava al conjunt de les comarques de Ponent i atreia visitants d’arreu. L’any passat, arran de la pandèmia es va cancel·lar i ara s’ha decidit no recuperar aquesta activitat emblemàtica.

El Saló reunia anualment una mostra àmplia de la literatura infantil i juvenil catalana i articulava un programa amb exposicions, activitats, tallers, maratons de lectura en veu alta, una jornada pedagògica i una trobada de biblioteques, entre d’altres.

Noves fórmules de futur

Tant l’Ajuntament de Mollerussa com el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil han acordat explorar noves fórmules per continuar treballant per la promoció de la lectura i el llibre infantil i juvenil. En aquest sentit, el consistori està estudiant noves maneres de continuar esperonant la lectura entre els infants i joves que complementin les accions de «Mollerussa Municipi Lector», programa de motivació a la lectura que funciona amb èxit a la ciutat des de l’any 2008. De la seva banda, el Consell treballa ja en noves fórmules per impulsar la presència i la difusió de la literatura infantil i juvenil catalana a tot el país.