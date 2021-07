Doble celebració dissabte passat a Sant Antoni al ritme dels grans èxits de Sopa de Cabra, que gira aquest estiu recordant els 30 anys de Ben Endins, el disc que guarda himnes de tota una generació com Si et quedes amb mi, El boig de la ciutat, Mai trobaràs, El sexo o L’Empordà. Fa 25 anys a Calonge s’hi estrenava el programa d’activitats Estiu Actiu i Sopa hi actuava per primer cop. No hi havia tornat des d’aleshores, precisament per celebrar aquest quart de segle de vida de la iniciativa i també per donar el tret de sortida al nou Festival F’Estiu. Haurien pogut omplir dos o tres Collets, les entrades es van esgotar en qüestió d’hores i fins i tot Quintana va recordar que poca estona abans del concert encara n’hi demanaven. Al final van ser mig centenar de «privilegiats» els qui van poder recordar els millors temes de Sopa, sota una lluna plena imponent i rogent, amb vistes al mar i la tramuntana de convidada.

Van ser dues hores intenses, que van arrencar amb Tot queda igual i es van tancar amb Camins, ja en una recta final en què el grup va deixar de banda el disc que homenatja per abraçar d’altres cançons igualment fetitxes pel grup. Va sonar tot el que havia de sonar, fins i tot temes que en altres gires havien quedat al calaix com Blue jeans, pur rock and roll, o La balada de Dicky Deeming, i peces clàssiques com El Boig de la ciutat van aparèixer amb nous arranjaments. Hi va haver nostàlgia, molta nostàlgia, i ja era això perquè es tractava de fer un cant al pas del temps i que aquí seguim, a pesar de tot i de les circumstàncies. Quintana va tenir temps per recordar l’agre polèmica que va generar El sexo quan TVE va emetre’n un vídeo a les 9 del matí, i més enllà de les proclames habituals, va aprofitar per carregar contra Casado i el PP per les declaracions del líder popular on qüestionava que a les Balears es parlés català.

En la recta final, i ja entrats en els bisos, Ben endins va donar pas a sis cançons d’altres èpoques. Va destacar aquí Farem que surti el sol, el primer avançament que va publicar-se el 2019 del seu darrer disc, el desè, titulat «La gran onada», i El far del sud, amb vistes privilegiades sobre el de Palamós. El concert es va tancar amb «Camins», una cançó que al seu moment sonava a comiat però que avui demostra que la banda es manté en forma i que té corda fins que vulgui.

El programa Estiu Actiu de Calonge i Sant Antoni, que commemorava 25 anys amb el concert de Sopa, va arrencar el 1996, sent pioner a l’hora de proposar activitats dirigides al turisme familiar. Aquest any en proposa més de 700, en camps molt diferents com la música, el cinema, la pràctica esportiva les visites guiades o les activitats infantils. Per altra banda aquest any s’estrena el Festival F’Estiu, que donava el tret de sortida amb el concert de Sopa de Cabra. A l’agost la mostra seguirà amb les actuacions de Neus Mar i Nito Figueras, la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Judit Neddermann, Albert Guinovart, Andrea Motis i La Locomotora negra.