Els Amics de les Arts van tornar a omplir diumenge a la nit l’escenari dels Jardins de Cap Roig a Calella de Palafrugell. El grup, que ja és un clàssic d’aquest festival, va obrir el concert puntualment amb No vam saber tornar, seguit d’El senyal que esperaves. Sobre l’escenari els acompanyaven la ballarina Idu Massa, vestida amb teles vermelles que ressaltaven el seu moviment i la violoncel·lista Maria de Palol. Totes dues havien participat en la gira acústica Els dies més dolços del grup l’estiu passat i es van retrobar en aquest concert a Cap Roig.

Els Amics van continuar el repertori amb No ho entens i 30 dies sense cap accident, amb la que es van incorporar la trompetista Gisela Alegret i el trombó de Maria Estallé. Aquest duo ja no va abandonar l’escenari en tota la nit. Monsieur Costeau i Juliol 1994 van precedir Louisiana i els camps de cotó, la tonada que els Amics van dedicar als bombers de Catalunya «que lluiten aquests dies contra els incendis».

Cap a la meitat del concert, el públic es va aixecar a ballar El meu cos davant de cada seient. A partir d’aquesta cançó, es va anar animant l’ambient d’un públic entregat des de l’inici que va començar a alternar ball dempeus amb moviments des dels seients.

Els Amics de les Arts es van acomiadar de Cap Roig amb el tema No sé com t’ho fas -la cançó que TV3 ha escollit com a tema central de l’estiu-, i la ja emblemàtica Jean Luc, que va comptar amb la participació en les veus de la trompetista Gisela Alegret.

El grup també va agrair al públic el seu suport al sector cultural, durament colpejat per la pandèmia de la covid-19.