El festival Tempo de Girona ha decidit ajornar fins l'any vinent els concert que s'havien de celebrar els dies 6 i 7 d'agost en un escenari situat a La Copa, davant l'augment dels contagis de Covid-19 registrat en els últims dies a la ciutat. Segons han informat des de l'esdeveniment, que es mantindrà obert al llarg d'aquesta setmana i fins dissabte vinent l'espai Village situat al Passeig Arqueològic de Girona, "de comú acord amb els artistes" que havien d'actuar a La Copa -Dorian, MClan i Sofía Ellar- l'organització ja treballa "per celebrar aquests concerts a la Devesa els dies 1 i 2 de juliol de 2022, esperant que es recuperi una normalitat per poder gaudir de la música en directe en tota la seva extensió". Tothom qui hagi adquirit una entrada per algun dels concerts ajornats podrà sol·licitar la devolució de l’import o guardar-les per les noves dates. Tanmateix, el Tempo afirma que "entre els assistents que conservin les entrades se sortejaran nits d’hotel i sopars a la ciutat i trobades amb els artistes, entre altres compensacions".

Després d'un any sense concerts pagament, que habitualment tenien lloc a la plaça dels Jurats, el festival Tempo Girona havia apostat enguany per un format híbrid en el qual es potenciava el popular Village, situat al bell cor del Barri Vell de Girona, amb concerts, gastronomia i activitats cada dia, i una segona part que havia de comptar amb un nou escenari, al passeig de la Copa de la Devesa. El Tempo Copa havia de comptar amb l'actuació de la banda barcelonina de pop electrònic Dorian, el divendres 6 d'agost, i amb un doble concert el dissabte 7 amb la participació dels murcians MClan i la jove cantautora Sofía Ellar.

Recta final al Tempo Village

El Tempo Village, que se celebra des del passat 15 de juliol, encara aquesta setmana la recta final. Aquest dimarts l'escenari acollirà el concert del veterà músic The New Raemon, vocalista dels Madee, en una proposta de marcat accent indie-pop que arriba amb la col·laboració del Yeah Indie Club de la ciutat. També aquest dimarts, el Tempo Llibres comptarà, a partir de les 19.30 h amb una conversa entre el periodista i escriptor Martí Gironell i la il·lustradora i escriptora Paula Bonet, en la qual parlaran de la novel·la L’anguila. Dimecres Dj Arkade & David Capo faran una sessió conjunta (19.30 h) i seguidament hi actuarà l’artista rocker Ferran Exceso (21 h). Dijous, Gironell i Pep Poblet faran un tast de vins per parlar de la novel·la La força d’un destí (19.30 h) i divendres serà el torn de Shì (experimentació amb instruments, veus i imatges), a les 20 h, i de la música urbana de Laura West (22 h). La cloenda del festival serà el dissabte 31 de juliol amb un concert del grup de rumba i flamenc Rumba 4G (13 h), l’electrònic de Twin (19 h), el rock i pop de Luw (20.30 h) i l’indie pop de Carmen 113 (22 h).