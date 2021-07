La soprano noruega Lise Davidsen ha posposat l’actuació que havia de fer dissabte al Festival de Peralada arran dels nous protocols del Govern alemany per prevenir la covid-19. L’obligació d’haver de fer cinc dies de quarantena fa que la cantant, considerada la veu wagneriana del moment, no pugui compaginar el recital del 31 de juliol a Peralada amb la seva presència al Festival de Bayreuth (on ha d’interpretar dues òperes de Wagner). Davidsen i l’organització de Peralada ja estan buscant una nova data, dins de l’edició del 2022, per agendar-hi el recital ara ajornat; mentrestant, el Festival reemborsarà les entrades en els propers dies.