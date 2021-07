El festival multidisciplinari Vadart de Fontcoberta ha tancat la primera edició amb "bones sensacions" per part dels organitzadors que ha aglomerat 435 persones entre les activitats gratuïtes i els concerts de pagament. El director del festival, Jaume Masseguer, ha detallat que l'assistència per aquesta primera edició cobreix les expectatives marcades pels organitzadors, ja que no volien "tenir tan d'èxit que la gent no arribés ni a entrar". De fet, l'objectiu que es marcava el nou certamen multidisciplinar era "sorprendre" al públic i així ho ha fet. Masseguer ja ha avançat que hi haurà una nova edició del Vadart l'any vinent, però que estudiaran si "ampliar els espais" i també allargar la programació a dues jornades.

El Vadart ha tancat aquest dissabte la primera edició amb un balanç satisfactori pels seus organitzadors. El festival multidisciplinari de Fontcoberta ha agrupat 435 persones entre les activitats gratuïtes i les de pagament. Aquest dissabte 24 de juliol a les dotze del migdia arrencava la programació gratuïta, centrada en un públic més familiar. Hi havia un concurs de pintura ràpida, mostres d'art urbà, poesia i també concerts musicals o espectacles de màgia. En aquesta programació hi van participar unes 160 persones.

Per altra banda, al vespre es concentrava el gruix de programació amb diversos concerts de pagament. Amb una entrada de 20 euros es podien veure diverses actuacions musicals i poètiques. La més esperada era la d'Enric Casasses acompanyat de Don Simon i Telefunken. El director del festival, Jaume Masseguer, ha detallat que aquesta va ser una de les actuacions que més bona rebuda va tenir per part del públic.

En aquests concerts de pagament es van vendre 275 entrades, un resultat satisfactori per una primera edició d'un festival en què prioritza la qualitat per sobre de la quantitat. Masseguer ha detallat que en cap moment buscaven "tenir tan d'èxit que la gent no arribés ni a entrar". "Si bé el Vadart no ha arribat al món amb un pa sota el braç, tampoc ha nascut descalç", ha afegit Masseguer sobre la resposta del públic.

Aquestes bones sensacions ja s'han traduït amb les respostes dels patrocinadors públics i privats. Masseguer ha detallat que l'Ajuntament de Fontcoberta ha anunciat la seva voluntat de continuar amb aquesta proposta multidisciplinària i els mecenes privats, també.

Ara, el repte és millorar el festival de cara a l'any vinent. Per una banda, Masseguer ha avançat que es plantejaran "ampliar els espais". El principal motiu és que durant les activitats gratuïtes no hi havia massa ombra a la zona esportiva on el Vadart havia situat la seva seu. Això va fer que sumat a les elevades temperatures, fes "massa calor" per bona part del públic. "No tot ha de passar a la zona esportiva", ha afegit el director del festival. Jaume Masseguer ha apostat per mantenir els concerts de la nit en aquest punt, però descentralitzar les activitats gratuïtes en altres punts de Fontcoberta.

Per altra banda, Masseguer també ha destacat que l'any vinent el Vadart podria allargar el gruix de la programació en més d'un dia. Aquest primer any el festival ha concentrat la seva activitat en una sola jornada. Això ha suposat un esforç pels organitzadors molt important i per això no descarten "allargar dos dies" les actuacions.

De tota manera, Masseguer ha recordat que el festival va començar l'1 de juliol amb una exposició artística a la sala Artenbrut de Banyoles. A més, el 12 d'agost es farà una actuació de cloenda a Banyoles amb el concert de Joana Serrat, en què hi participarà el consistori de la capital del Pla de l'Estany i també el Club de Natació de Banyoles.