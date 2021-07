El teatre Art i Joia de Cadaqués es va omplir dissabte a la tarda en l’acte de presentació del llibre L’art de viure. Peter Harnden, Lanfranco Bombelli i les cases per a artistes de Cadaqués, que ha escrit Marc Arnal i que ha publicat Comanegra. De fet, hi havia tant de públic que algunes persones no van poder entrar a la sala, a causa de les restriccions per la pandèmia, per la qual cosa els responsables del treball es plantegen fer una segona presentació al setembre.

L’acte el va obrir Joan Sala, director de Comanegra, i a continuació va parlar Vicenç Altaió, autor del pròleg del llibre. El gruix de la presentació va recaure en l’autor del text, l’arquitecte Marc Arnal, director acadèmic de l’escola d’arquitectura de La Salle a Barcelona, que va repassar l’obra construïda per Harnden i Bombelli a Cadaqués, i que va il·lustrar la seva intervenció amb la projecció de més d’un centenar d’imatges procedents del llibre. Arnal va voler destacar en la seva xerrada «la singularitat, la rellevància i la vigència» de l’obra dels dos arquitectes a la localitat.

L’acte el van cloure el galerista Huc Malla, autor de l’epíleg del llibre, que es va centrar en la personalitat de Bombelli, i l’alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.