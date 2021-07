El jove raper argentí Duki, una de les noves sensacions de la música urbana llatinoamericana, obrirà aquesta nit la primera edició del Sant Antoni Beach Festival, a Sant Antoni de Calonge. L’artista de Buenos Aires arriba al Baix Empordà per presentar el seu nou treball d’estudi titulat Desde el fin del mundo. El festival, organitzat per la promotora White & Bright Live Music, que també va impulsar el Girona Music Festival, tindrà com a escenari el camp de futbol de Sant Antoni de Calonge i compta en la seva programació amb un total de quatre concerts que s’estenen fins al pròxim diumenge 1 d’agost.

El pop del terrassenc Miki Núñez, que presenta el seu darrer disc Iceberg, i el rap i rock electrònic dels valencians Zoo, amb els ritmes del seu nou àlbum, Llepolies, encapçalen la llista del certamen, que finalitzarà amb l’actuació del cantant de trap argentí Trueno, que aquest any ha estrenat el disc Atrevido en vivo.

La primera edició del Sant Antoni Beach Festival ofereix un total d’unes 800 localitats per a cada un dels quatre concerts, distribuïdes segons la normativa de seguretat actual per tal d’assegurar la protecció dels assistents. El festival també compta amb una zona gastronòmica i de lleure amb servei de bar on poder menjar i gaudir d’una zona de chill out.

A més de música, l’organització del festival també ha disposat diversos espais oberts al públic. Així, hi haurà una zona dedicada als productes de tendències i disseny, una zona gastronòmica on es podran tastar productes de km0, un espai centrat en la venda i promoció de productes naturals i artesanals amb el segell sostenible i, finalment, la Zona Pink Market, destinada a la venda i promoció de productes de roba amb peces úniques i d’autor, segons indica l’organització.

El Sant Antoni Beach Festival se suma d’aquesta manera a l’àmplia oferta d’esdeveniments culturals que tenen lloc, sobretot durant els mesos d’estiu, en diversos punts de la Costa Brava.