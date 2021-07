Quinze metres quadrats i no més de 20 minuts. Aquests són l’espai i el temps de què disposaran la desena de companyies participants en el primer Festival Internacional de Microdansa Itinerant, el 15m2, que s’estrena el 3 i 4 de setembre a Santa Coloma de Farners. La cita dona sortida a un format poc habitual en dansa i alhora connecta amb altres àmbits de la creació i amb el territori on es realitza. Per això la desena de propostes d’aquest debut s’inspiren en l’obra del pintor local Josep Beulas, coincidint amb el centenari del seu naixement. Tot plegat, en espais singulars com la Casa de la Paraula, el parc de Sant Salvador i la Biblioteca Joan Vinyoli. Nascut per ser itinerant, el 15m2 se celebrarà l’any vinent en un altre indret.

Azucena Momo i Laia Pujol, Agnès Balfegó, Oskar Luko, Nil Verdú i Paula Ríquez, i el trio format per Ona Mestre, Laura Vilar Arias, són només alguns dels artistes que presentaran la seva proposta de microdansa. Les companyies s’han d’adaptar a un espai d’uns 15 metres quadrats. I, de fet, els espectadors els veuran ballar (en la majoria dels espais previstos) emmarcats dins d’una estructura diàfana en forma de cub la planta del qual té exactament aquestes dimensions.

Més enllà d’això, les creacions han de versar sobre la temàtica dels «Horitzons», els mateixos que han poblat els paisatges pictòrics de l’artista de Santa Coloma de Farners Josep Beulas (1921-2017), que és la figura en qui els organitzadors s’han volgut fixar com a inspiració de la primera edició. El municipi commemora enguany el centenari del seu naixement i per això el festival ha volgut reivindicar el valor de la seva obra i la seva persona.

De les deu companyies participants, vuit han estat escollides a través d’una convocatòria pública basada en aquest dos criteris temàtic i espacial. Les altres dues han estat escollides directament pels organitzadors.

Els impulsors d’aquest certamen gratuït són els dos ballarins darrere d’Última vèrtebra, una plataforma per a la investigació, la creació i la difusió de nous llenguatges escènics. Segons explica Quim Vilagran tot plegat va començar al menjador de casa, fa uns dos anys. Per manca d’un espai on fer residència, el menjador es va convertir en el seu lloc de treball i en base a aquesta limitació van començar a treballar. «El menjador feia 15 metres quadrats, i vam pensar, generem un espai que sigui d’aquesta superfície», recorda. Vilagran també destaca que un punt d’interès va ser generar espais i oportunitats per a la microdansa. «Hi ha una bona oferta de microteatre, però no n’hi ha tanta de dansa en espais reduïts», assegura.

Escenaris inusuals

La primera edició del 15m2 tindrà sis escenaris. El principal, la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners. Els altres racons del poble on es podrà gaudir de la dansa són el parc de Sant Salvador, la zona d’El dipòsit, el Jardí de la Ratafia, la Biblioteca Joan Vinyoli i la plaça Farners. L’accés serà gratuït, amb reserva prèvia.

Més enllà de la parcel·la, els creadors del festival els interessava relacionar l’escena amb altres àmbits del coneixement, i «ser diversos». Del 17 d’agost al 4 de setembre hi haurà activitats complementàries. Entre d’altres, dues xerrades en línia: una a càrrec de Roberto Ramos (responsable de l’àrea d’investigació artística, documentació i cooperació cultural del CDAN d’Osca), i l’altra a càrrec de la filòsofa Laura Llevadot (coordinadora del Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica de la UB).

El 15m2 neix amb un pressupost ajustat de prop de 9.000 euros, i compta amb la col·laboració de de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la Diputació de Girona, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i el Departament de Cultura de la Generalitat.