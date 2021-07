L’artista Pep Sau (Olot, 1963) ha estat el guanyador de l’onzena edició de la Biennal d’Art de Girona convocada per la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, en la modalitat d’obra realitzada, amb Su(b)squeda, «un treball fotogràfic realitzat al llarg dels darrers tres anys, concebut com un viatge emocional a través de records i vivències personals de l’artista en un indret que ja li era conegut» segons indica el jurat en un comunicat. El premi està dotat amb 6.000 euros, i l’obra passarà a formar part del Fons d’Art de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona.

En la modalitat de producció d’un projecte de creació artística, ha estat elegit, entre 29 propostes presentades, el projecte de l’artista resident a València Edu Comelles (Barcelona,1984), anomenat Bosc. Un paisatge imaginari. Segons els membres del jurat el projecte esdevé «una ocasió indefugible tant per descobrir les intenses capacitats expressives de l’art sonor com per retrobar-s’hi». Amb una posada en escena «de sòbria elegància», Comelles «ofereix una experiència immersiva en l’entorn a partir d’un sol sentit, l’auditiu. D’aquesta manera, no només planteja un acostament al bosc diferent ―allunyat de l’imperi de la visualitat que caracteritza la nostra societat―, sinó també (i sobretot) la possibilitat d’experimentar noves sensacions amb els sentits amb els quals percebem i, per tant, construïm la realitat» afegeix el jurat.

Aquest projecte rebrà un premi de 3.000 euros, i se’n destinaran 3.000 més al finançament de la producció durant els dos anys que durarà el procés de creació. Les bases de la convocatòria preveuen designar un responsable per a l’assessorament i el seguiment del treball de l’artista.

Forces oposades a Susqueda

En la sèrie de fotografies guanyadora de la Biennal, Sau interpreta el pantà de Susqueda, amb el seu entorn i la gent que l’habita o el freqüenta, «com un espai de forces oposades: de bellesa i de por, de monumentalitat tecnològica i de rotunditat de la natura, i amb una arquitectura moderna que ja percebem arqueològica». Un indret on, segons Sau, «la bellesa i el sinistre es van solapant a cada passa, a cada mirada».

El jurat destaca que el recorregut que Pep Sau fa al voltant del pantà de Susqueda posa de manifest «la vella paradoxa de la fotografia: molt més enllà d’un procediment per registrar objectivament la realitat, en mans de l’artista es pot revelar com a forma emocional d’evocació de l’invisible i del misteri que sovint queda ocult a l’ull nu ―d’aquí el prefix llatí sub-, present al títol, i que fa referència al que es troba a sota».

Deu propostes per la Biennal

El jurat ha seleccionat deu propostes més amb l’objectiu de conformar la totalitat de treballs que constituiran la propera Biennal d’Art de Girona. Seguint amb el format de l’edició anterior, la tria es limita per compensar els artistes seleccionats, que en les edicions anteriors a la de 2019, hi havien participat sense rebre cap dotació econòmica. Entre els seleccionats es distribuirà una dotació de 6.000 euros. La Biennal d’Art de Girona tindrà lloc a partir del pròxim 26 d’octubre.

Les obres i els artistes seleccionats són: One euro to jump now (Un euro per saltar ara), de Noemi Sjöberg; Final feliz d’Alexandra Pascual; L’espai liminar en temps vigilats i vigilants, de Jorge Conde Peidro; A la deriva, de Marc Anglès; Interval, d’Andres Siri; Night ending, d’ Eladio Aguilera; Rèquiem, de Jordi Armengol; Això no és res, d’Irene Visa; Confins, d’ Isabel Banal Xifré, i Medusa, de Patricia Maseda.

El jurat ha estat format per Robert Fàbregas Ripoll, director de Les Bernardes; Manel Margalef Arce, director del Museu d’Art Modern de Tarragona; Roser Caminal, guanyadora de l’anterior edició de la Biennal; Gisel Noè Rodríguez, directora del Mataró Art Contemporani; Mercè Vila, historiadora de l’art, restauradora i conservadora de béns, i Pere Parramon, doctor en història de l’art, professor, crític i curador.