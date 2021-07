Avui divendres es posa en marxa la nova plataforma creada amb l’objectiu d’oferir a un públic global la trilogia de documentals produïts per la Fundació Gala-Salvador Dalí, dirigits per David Pujol, realitzats per DocDoc Films i distribuïts per Versión Digital. La plataforma de pagament en streaming (www.salvadordalidocumentary.com) permetrà accedir a Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat, que segons detalla la Fundació és a dia d’avui el retrat més exhaustiu de la vida i obra del geni empordanès en format audiovisual. Després d’haver estat projectats a festivals i sales de cinema d’Europa, Estats Units, Canadà, Xina, Austràlia i Llatinoamèrica, la trilogia de documentals es podran veure des d’avui en línia i es troba en català, castellà, francès i anglès.

Segons recorda la fundació en un comunicat, aquesta trilogia sobre Salvador Dalí esdevé «un viatge a la seva trajectòria i vida partint de la infància a Figueres, la seva ciutat natal, els seus estudis a la Residencia de Estudiantes de Madrid on coneix Federico García Lorca i Luis Buñuel, l’estància a París que li permet establir contacte amb artistes com Joan Miró, Pablo Picasso o els components del grup surrealista, el seu descobriment d’Amèrica i el retorn al seu etern paisatge de Portlligat». L’entitat també recorda que «té un lloc preeminent l’encontre amb Gala, qui l’acompanyarà tota la vida, una dona que identifica el seu talent, comprèn les seves obsessions i misteris, i qui li facilita l’entorn propici per dedicar-se exclusivament a crear per esdevenir un artista de fama internacional».

La sèrie de documentals està formada per Diaris de Joventut. 1904-1929, La vida secreta de Salvador Dalí. 1929-1982 i El refugi de la dona visible 1982-1989. Els tres documentals inclouen imatges i documents inèdits fins ara.