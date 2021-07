L’escenari del Mar d’en Manassa de l’Escala va acollir dijous a la nit la trobada poètica musical centrada en l’obra Faula d’Orfeu que el poeta rossellonès Josep Sebastià Pons va dedicar a la seva esposa morta Elena Soler. Presentada per l’expert en la cultura grecoromana Eusebi Ayensa va conduir una vetllada que va comptar amb la interpretació de Carme Callol, Jaume Comas i Mercè Managuerra i la música en directe de Jesús López i Nora Bosch. L’espectacle, que va reivindicar en tot moment el llegat de Pons així com que l’Albera no sigui ja més una frontera entre els catalans del nord i els del sud, es va representar al municipi alt-empordanès en el marc de la programació del festival Portalblau.