Els barcelonins Sabor de Gràcia han tancat la 8a edició del Rumba Palamós, el festival "referent" d'aquest estil a Catalunya. Els concerts s'han fet durant tots els divendres del mes de juliol a la zona de l'Arbreda. La Rum(b)and Palamós va obrir el festival, seguits del músic ebrenc Joan Rovira, Maluks i un Tribut al Gato Pérez. La 8ena edició s'ha tancat aquest divendres amb un dels grups "icònics" de la rumba catalana, Sabor de Gràcia, que ja havien passat anteriorment per Palamós. El director del festival, Roger Vidal, ressalta "l'alt grau de compromís" que ha demostrat el públic. Tot i que es tracta d'espectacles gratuïts i només calia reservar l'entrada, l'aforament s'ha omplert cada dia.

I és que els pocs espectadors que no podien venir avisaven i es podien tornar a col·locar aquelles localitats. Vidal explica que es tracta d'un festival "completament consolidat" i que a dia d'avui és "punter i referent" tant a les comarques de Girona com Catalunya.

El cantant i líder de Sabor de Gràcia, Sicus Carbonell, destaca que un festival com aquest s'hagi consolidat, un fet que evidencia la força d'aquest estil de música a Catalunya. "Palamós està donant una lliçó de com es fa un festival de rumba. No és una cosa puntual, ja són vuit edicions", ha assenyalat.Carbonell ha apostat per "recuperar la rumba catalana". "És nostra, ens la van prendre i se la van emportar a Madrid. Hem d'aprendre a valorar lo nostre", explica. El cantant de Sabor de Gràcia diu que s'han hagut d'adaptar a les circumstàncies de la covid-19 que impedeix ballar al públic, tot i que la música "està feta per ballar".

En el concert d'aquest divendres, els barcelonins han fet un "homenatge als gitanos i a la rumba" del barri de Gràcia. En relació a la incertesa generada per la pandèmia Vidal explica que tenien l'avantatge de comptar amb l'experiència de l'any passat. "Teníem molt clar com havíem de gestionar-ho i ja sabíem com s'havia de fer després de l'any passat", remarca Vidal.

En aquest sentit, el director vol destacar també que el format ha mostrat les possibilitats de l'Arbreda com un espai "molt segur". Cal tenir en compte que abans de la covid-19 el Rumba Palamós se celebrava de forma itinerant a diferents llocs de la localitat baix-empordanesa i ara s'ha concentrat tot a la zona de l'arbreda.

Un púbic fidel

El director del Rumba Palamós ha assenyalat que un dels "punts forts" del festival és haver consolidat un públic que és "molt fidel". "Sol venir a tots els concerts, et diuen què els ha agradat i què es pot millorar i això ens serveix de termòmetre per saber com enfocar futures edicions", explica Vidal.