Nascuda a Vilassar de Mar, Judit Neddermann ha estat sempre envoltada de música. La seva família ha estat clau en l’educació musical de la cantant i compositora, que ja suma quatre discs en solitari i un amb la seva germana Meritxell, a part d’una infinitat de col·laboracions amb artistes. Demà diumenge, a les 21 h, presenta Aire, el seu darrer àlbum, al Festival Portalblau de l’Escala.

Rita Payés, Alba Farelo (Bad Gyal), Meritxell i Judit Neddermann... totes són de Vilassar! És un poble inspirador?

Per a mi sí, definitivament. A més, la meva família sempre ha estat molt integrada a la vida cultural del poble.

A la Rita li feia classes de cant quan era petita i és molt bonic veure com ha crescut com a artista, i l’Alba ha estat tota una sorpresa. Coincidia amb ella en molts espais del poble i, de cop, s’ha convertit en una artista mundialment famosa que ho està petant. Realment sí que és una coincidència...

Portalblau és un festival molt íntim. Té alguna preferència de format?

Sempre intento trobar-me a gust en cada espai. Per exemple, m’he trobat tocant amb tota la banda en espais molt petits o jo sola en escenaris molt grans. Això ho marca el caché. Però, per sort, ho gaudeixo tot.

Al nou disc hi ha moltes cançons feministes. Ha anat prenent consciència feminista amb el temps?

Sí, sens dubte. Als 17 anys vaig començar a tenir converses molt inspiradores amb Clara Peya i després, quan vaig anar a viure a Barcelona, vaig conèixer gent molt transgressora i molt oberta. És una cosa que em preocupa molt i per la qual intento lluitar-hi cada dia.

Tenia referents feministes d’adolescent? Creu que actualment n’hi ha prous en l’àmbit musical?

Crec que en aquell moment no sabia que eren referents feministes. Ho eren, però no ho buscava. Només em fixava en la música. Ara cada vegada hi ha més dones, però lluitar perquè continuï així és una feina que no acaba mai.

Luna és una cançó per a totes les dones. Per què ens relaciona amb aquest astre?

La relació amb la lluna ve de lluny, sempre noto que m’acompanya. I crec que ens passa a moltes dones. Penso que és una manera d’estar unides, és la idea de la sororitat traspassada a l’espiritualitat. La lluna permet crear una connexió col·lectiva.

Diu que la seva mare ha estat molt inspiradora en el seu procés musical. Per què?

La meva mare, igual que el meu pare, ha estat una persona clau a en la música i en l’educació musical que he rebut. I és una manera d’agrair-li.

Faria cançons encara que ningú les escoltés?

Sí! Tinc cançons que no ha escoltat mai ningú. I també és molt bonic el procés de cribratge que fas per decidir què guardes per a tu i què ensenyes al món.