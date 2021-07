La mezzosoprano ucraïnesa Olga Syniakova i el baix Manuel Fuentes, de Crevillent (Alacant), van protagonitzar dijous al vespre al Festival Castell de Peralada el recital Opera Followers, ideat i programat amb el doble objectiu de donar a conèixer noves veus de l’escena operística i també d’acostar aquesta música a públics més joves. És per això que les interpretacions dels dos cantants, acompanyats al piano per Marta Pujol, es van complementar amb unes projeccions de vídeo amb comentaris de l’actriu Carla Ricart, que a més formulava a Syniakova i a Fuentes preguntes sobre els seus gustos, sobre els orígens de la seva relació amb la música, o sobre l’ús que fan a les xarxes socials. «YouTube és una eina imprescindible», van admetre tots dos.

Ideat per Albert Estany especialment per a menors de 35 anys, Opera Followers es va fer en un racó preciós dels jardins del Castell de Peralada, amb l’escenari envoltat de grans arbres i altra vegetació i el públic assegut, per grups reduïts, en cadires al voltant de taules, en un format més informal.

En aquest recinte, Olga Syniakova i Manuel Fuentes, guanyadors del Premi Extraordinari Festival Castell de Peralada al Concurs Tenor Viñas dels anys 2020 i 2021, van demostrar el seu altíssim nivell interpretant per separat àries d’òperes com Don Giovanni i La Clemenza de Tito de Mozart; Il Barbiere di Siviglia de Rossini; Orphée et Eurydice de Glück; Simon Boccanegra de Verdi; Werther de Massenet; o Samson et Dalila, de Saint-Saëns, entre d’altres. Van acabar el recital cantant plegats If I love you, del musical Carousel de Rodgers i Hammerstein, i van rebre una intensa ovació.