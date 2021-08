Convertit en un dels humoristes de més renom a Catalunya, amb segell propi en el teatre, la ràdio i la televisió, Lluís Jutglar Calvés, Peyu (Muntanyola, 1986), ha acabat d’aconseguir l’èxit com a protagonista d’El Búnquer a Catalunya Ràdio i Bricoheroes a TV3. Els últims dies el seu nom ha estat en boca de tothom per un expedient del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que acusa la seva productora, El Corral, de publicitat indeguda a Bricoheroes. L’obertura de l’expedient ha deixat el programa, inicialment pensat per a les xarxes socials, fora de la programació d’estiu de TV3, que reemetia episodis antics. Pendent de la possible sanció, que podria ser una multa, Peyu continua treballant en la següent temporada. Bricoheroes, on comparteix protgaonisme amb Jair Dominguez, ha rebut crítiques també perquè s’hi ha dit «puta Espanya» o que es preferia una esvàstica a una bandera espanyola. Peyu en parla, de tot això, i també de la necessitat de fer humor i de riure’s de tot plegat.

Quina una s’ha muntat amb Bricoheroes.

En aquest país es munta un escàndol molt fàcilment.

Què passarà amb l’expedient que els ha obert el CAC?

No en tinc ni idea, em mantinc bastant al marge. Nosaltres som humoristes i ens dediquem a fer humor, i tot el que pugui generar és alguna cosa que pertany més a la gent que reacciona que a nosaltres. Fem el que sabem fer, que és fer riure, i qui es molesti més feina tindrà.

Creu que hi ha un rerefons polític en l’expedient?

És evident que sí. Hi ha gent molt conservadora que es queixa perquè a Briocoheroes es diuen coses com «puta Espanya» o allò del «mira, aquest ferro aniria bé per colpejar a un guàrdia civil». El que molesta més a aquesta gent és que hi hagi uns paios parlant en català i explicant les coses des de la mirada d’una Catalunya que ells preferirien que no existís. I el que els fot encara més és que hi hagi milers de xavals enganxats. No s’ofenen perquè diu «puta Espanya», el que els molesta és que hi hagi gent opinant i dient coses diferents al discurs general.

Això de «puta Espanya» va molestar molta gent.

Tot pot molestar. Però jo crec que en una societat madura, i en una democràcia consolidada, un humorista hauria de poder dir de tot. Hauríem d’acceptar si un humorista digués «puta Catalunya». Per a això estem els humoristes, per riure’ns de tot, i qui entengui el format de Bricoheroes entendrà que no hi ha cap col·lectiu amb el qual no ens hàgim posat.

D’això va el programa.

De dos garrulos que diuen bestieses sense pensar.

No creu que dir que prefereix una esvàstica a una bandera espanyola és massa?

Jo crec que hi ha coses molt més fortes. El que és fort realment en la vida és que es mori gent al Mediterrani i no hi hagi cap polític en tota Europa disposat a salvar vides humanes. Com que hi hagi milionaris que puguin pagar una milionada per estar uns minuts a l’espai i la gent hagi de fer cua per aconseguir un paquet d’arròs. Això és el greu i aquesta és la violència estructural que patim cada dia. A qui molesti Bricoheroes que miri programes de ciència.

L’esvàstica representa la mort de milers d’innocents. Tornaria a fer aquest gag?

Sí.

Altres còmics no s’impliquen políticament. És un risc, és un plus?

Al final el que jo faig és exagerar la meva persona. No faig res que no vagi amb mi i que jo no senti com a propi perquè estaria enganyant a la gent. Tot el que no és natural costa molt digerir-ho a nivell d’humor. No és que tingui ganes d’implicar-me, és que soc així. Més enllà d’això sí que crec que la gent que té un altaveu l’ha d’aprofitar.

Molta gent creu que vostè té un deure.

Molta gent creu que en Peyu i en Jair són a TV3 per a defensar la independència de Catalunya, però si mires el temps que ens dediquem a parlar de la independència és molt menys del que dediquem a parlar d’altres injustícies.

Per exemple?

Com les injustícies de les multinacionals i de l’Ibex 35 o la indemnització milionària del Florentino Pérez. Aquestes són les merdes que de debò fan mal. Ells s’agafen d’un titular com «puta Espanya» i ens volen censurar per això. Però el que no els agrada en realitat són totes les altres veritats incòmodes.

Amb què diria que no es pot fer broma?

Es pot fer broma amb tot. Però sempre és més intel·ligent fer-ho de baix cap amunt, que de dalt cap avall. Sempre és millor riure’s del poder que dels febles. I si rius dels febles en tot cas que sigui per compartir les febleses. Si riem dels calbs, o dels grassos, és perquè ens hi incloem nosaltres, això queda en evidència (sóc calb i gras). És com riure’s en comunitat, com si fos una reunió d’alcohòlics anònims en la qual reconeixem la malaltia.

Vostè té una productora, El Corral, amb contractes a TV3. És una ganga?

Es qüestiona a les productores que treballen amb TV3 per rebre contractes milionaris. Tant de bo així fos. Si els qui ens critiquen repassen el Portal de Transparència, que és una cosa pública de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), veuran que els projectes que se’ns han adjudicat a la nostra productora són segurament els més barats. Quan portes molts anys picant pedra i batallant per construir un projecte com el nostre, intentant defensar un model d’empresa petit i familiar, i surten notícies que cobrem una milionada, això ens toca realment els collons.

Eren conscients que feien publicitat de l’empresa de Joan Canadell? Van cobrar per fer-ho? Sabien que era il·legal? O com que el programa inicialment era per a les xarxes, no li van donar més importància?

Érem completament conscients de la publicitat que fèiem i per a qui la fèiem. Petrolis Independents és un dels anunciants, i els acords comercials es fan amb TV3. Els diners van a parar a la CCMA i en cap cas a la productora o als presentadors. El problema que ha denunciat el CAC no té res a veure amb el tipus d’empresa que s’anuncia, ni en els diners de la campanya. El tema és que Bricoheroes es va pensar inicialment com un format digital per ser emès a YouTube on no hi ha una normativa exacta de com fer mencions publicitàries, cosa que sí que passa a la TDT. El CAC el que denuncia és un defecte formal, no es poden fer mencions tan directes demanant a la gent que es faci d’una companyia telefònica o que compri un determinat producte. Simplement és un defecte de forma, tot el que apareix de tertulians i opinadors que apunta més enllà d’aquest defecte de forma, són teories i difamacions amb voluntat d’atacar Bricoheroes i atacar-nos a nosaltres perquè els molestem (bàsicament pel nostre contingut, i no pas per la publicitat que hi fem). La publicitat és l’excusa jurídica que han trobat per poder acabar amb el contingut.

Es nodreix d’això que anomenen «Catalunya profunda». Com és aquesta Catalunya?

Com qualsevol altre lloc del món. Jo tinc la sort o la desgràcia d’haver nascut a Osona i que a casa vam tenir un restaurant tota la vida. En un negoci així reconeixes i veus situacions i personatges i sents expressions i maneres de parlar que han nodrit el meu repertori.

Són especials els catalans?

Ho són, com ho són els andalusos o els gallecs. Tots tenen la seva idiosincràsia. Aquí ho són d’una manera curiosa, clar. Bé, són catalans! (riu).

Es ridiculitzaria vostè mateix per a fer riure. Què és el més ridícul que vostè té?

Sóc calb, com ja he dit, i completament pelut, la qual cosa resulta una desproporció terrible a nivell estètic.

Vostè que treballa diàriament amb Jair Dominguez, és de portar l’escopeta al plató?

Tenim escopetes, al taller, i tenim armes de tota mena. Llançaflames i bombes molotov. Som les dues persones més perilloses de tot Catalunya, indubtablement.

