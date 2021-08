A saber què diria Händel, mort a mitjan del segle XVIII, si tornés per uns moments a la vida i tingués el privilegi de ser un dels 700 espectadors que el divendres va assistir a Peralada. La seva òpera Orlando, basada en un poema èpic del 1516, era reversionada i de quina manera per Rafael R. Villalobos. Prenent com a rerefons el triangle amorós que mantenen el propi Orlando, Angelica i Medoro, la renovada i agosarada proposta fa referència al text de l’autora Virginia Woolf. Ben present en els 130 minuts que va durar l’experiència, tot presentant la mateixa relació amorosa que l’escriptora va mantenir amb Vita Sackville-West i amb l’amant d’aquesta última, Violet Trefusis. De trio amorós a trio amorós.

Qui esperés una òpera convencional anava errat. Res de formalismes. Començant per un escenari minimalista a càrrec de l’italià Emanuele Sinisi -hi manava un gran triangle i un mirall posat amb tota la intenció-, l’obra centrava el focus en les relacions interpersonals de Medoro, Angelica i Dorinda, i com aquestes afectaven els sentiments d’Orlando, en un canvi constant de personalitat i fins i tot de sexualitat. Tot plegat, ben farcit de referències literàries i cinematogràfiques, amb Woolf i el seu passat amorós ben present.

Si aquests ingredients potser van generar certa confusió, molt més clara i nítida va ser la interpretació vocal dels seus protagonistes, excels de principi a fi, sobretot quan les veus s’entrellaçaven. El contratenor Xavier Sabata va bordar un Orlando que embogia a mesura que passaven els minuts. Va brillar la soprano Sabina Puértolas fent d’Angelica, al mateix temps que la dolçor de Marie Lys (Dorinda) va enviar l’escena. Un esglaó per sota apareixia Eve-Maud Hubeaux, fent de Medoro, amb un notable registre però amb una veu més esmorteïda. Ho arrodonia el baríton José Antonio López, completant l’elenc fent del mag Zoroastre, present de principi a fi però corpori només en el desenllaç.