Macaco va presentar dissabte a la nit el concert Amor a lo diminuto, mostrant el nou llibre del grup i inaugurant així la primera edició del Festival Petit Paradís de Tossa de Mar. Els tres integrants del grup van presentar alguns dels seus temes més coneguts, com ara Love is the only way o Moving, que estaven arranjats per combinar els textos amb la música.

El concert, al recinte emmurallat de la Vila Vella, es va haver d’aturar després de 45 minuts perquè la pluja va impedir la seva continuïtat. La pròxima cita del grup serà aquest dimecres 4 d’agost, que se celebrarà un doble concert amb l’actuació de Clara Gispert (21 h) i la de Macaco (22.30 h). Les entrades adquirides pel concert de dissabte seran també vàlides pel dimecres.