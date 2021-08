cap roig. El tenor internacional Juan Diego Flórez va actuar dissabte a la 21a edició del Festival de Cap Roig, amb cançons i àries de compositors clàssics com Rossini, Donizetti i Verdi. Flórez va desplegar a Calella de Palafrugell el seu carisma, veu i elegància, acompanyat pel pianista Vincenzo Scalera.

sons del món. El grup God Save the Queen va fer tremolar la Ciutadella de Roses amb un concert que li va guanyar la partida al clima. Els mítics temes de la banda britànica Queen van tornar a la vida davant d’un públic que no va molestar-se el més mínim per la pluja, a ritme de rock sota les seves caputxes.