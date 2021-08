El festival Tempo de Girona ha tancat aquest dissabte la 13a edició amb un balanç de 22.100 espectadors. La primera part del festival, anomenada Tempo Village, ha comptat des del 15 al 31 de juliol amb una quarantena de propostes diàries i gratuïtes de música, gastronomia i literatura als jardins del passeig Arqueològic, al Barri Vell. Per contra, la segona part del festival, el Tempo Copa, havia de tenir lloc el 6 i el 7 d'agost amb els concerts de Dorian, MClan i Sofia Ellar a la Devesa, però s'ha posposat al juliol del 2022 per la situació actual de la pandèmia. La venda d'entrades en el moment d'ajornar els concerts anava a bon ritme, superant el 50% de l'aforament.

En un comunicat, el director del festival Albert Candela fa un balanç positiu d'aquesta edició: "Hem omplert els disset dies en la franja de tarda-vespre i hem tingut un increment important dels vermuts musicals durant els dissabtes i els diumenges. El temps ens ha acompanyat i ha permès que molta gent gaudís de Tempo malgrat els aforaments limitats i les restriccions horàries". La creu, però, ha estat l'ajornament del Tempo Copa, amb més de la meitat de l'aforament venut. El festival, de comú acord amb els artistes, va prendre la decisió de posposar les actuacions del Tempo Copa per la situació sanitària i per les restriccions per la pandèmia. La intenció és traslladar-los als dies 1 i 2 de juliol de 2022, esperant que es recuperi una normalitat per poder gaudir de la música en directe.

Tempo Copa preveia acollir 2.000 espectadors i allargar els concerts d'MClan, Dorian i Sofía Ellar amb sessions de discjòqueis fins a la matinada, però el toc de queda a la ciutat i l'augment de casos de covid-19 les últimes setmanes van empènyer els organitzadors a buscar una alternativa.Durant quinze dies el Tempo Village ha comptat amb actuacions de franc de grups, la majoria gironins i barcelonins, com The New Raemon, Laura West, Natxo Tarrés & The Wireless, Blanquito Zurdito, Carmen113, Shí, i converses literàries (Tempo Llibres) conduïdes pel periodista i escriptor Martí Gironell amb autors com Gerard Quintana.

Aquest any, com a altre novetat, han apostat per la inclusió social amb concerts en col·laboració amb la Fundació ONCE i el Sector Est de Girona.Un dels objectius de Tempo és construir sinèrgies amb altres referents culturals i socials de la ciutat i, per això, aquest any hi han col·laborat el Festival Neu!, Les Cases de la Música, la Marfà i l'indie club Yeah, entre d'altres. Des dels seus inicis, fa 13 anys, Tempo ha apostat per la programació local.