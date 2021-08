El Quartet Mèlt i la Cobla Contemporània obriran aquesta nit (22 h, plaça Josep Sarquella), la cinquena edició del festival Amb so de cobla de Palamós. La cita musical aposta un any més per traslladar el tradicional so de la cobla a nous formats musicals amb propostes com les de Nakany Kanté, Guillem Roma, Paula Grande i Anna Ferrer, entre d’altres. A més a més, enguany dedicarà una nit a l’Any Cubeles amb el concert de la Cobla de Cambra de Catalunya i l’espectacle de dansa de l’Esbart Marboleny. El festival s’allargarà fins al pròxim dissabte 7 d’agost.