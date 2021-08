Després de molts anys Daniel Hope va tornar diumenge a Torroella de Montgrí convertit en un gran professional i no pas com a alumne -durant uns anys el Festival oferia cursos amb grans mestres. Va aprofitar totes les classes perquè el seu violinisme és de gran calat. Va fer una tria d’obres molt complexes i de gran lirisme. Va perfilar molt bé els pianíssims i els moments més tendres. Hi havia molts moments que ho reclamaven i va estar molt atent a aquests matisos amb gran domini de l’arc. Potser els moments en què era necessari més volum la sonoritat era massa punxant. El més interessant va ser que els dos intèrprets van fer música de cambra de veritat. Així, Crawford-Phillips va demostrar la seva mestria al teclat. Les pàgines no eren un simple acompanyament, ben al contrari, un autèntic paisatge sonor que el va fer treballar de valent. Tot això per recrear de nou les músiques de Ravel, Franck, Kreisler i Enescu que tenien molts perfils en comú dels anys de la Bélle Époque que ara queden lluny però que continuem gaudint perquè la seva escriptura és una meravella del repertori.