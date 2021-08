El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, considera que l'edició del 2021 del festival, on es van detectar gairebé 300 positius de la covid-19, ha "previngut" contagis de la covid-19 "en més de 1.000 casos". "El resultat de la prevenció respecte a la propagació continua sent positiu", ha valorat en declaracions a l'ACN, després de les dades publicades pel Departament de Salut. En aquesta línia, ha assegurat que si l'anàlisi es fes al transport públic o en restaurants, el resultat "seria bastant pitjor" en comparació amb el que s'ha donat en els festivals. "Tot i fer una activitat d'altíssim risc, la incidència sobre la propagació de la pandèmia ha estat de reducció en el seu conjunt", ha reiterat.

El vida atribueix els contagis a l'impacte de la variant Delta

El festival Vida atribueix els contagis de covid-19 als festivals a l'impacte de la nova variant, que els va agafar "per sorpresa". Així ho ha explicat a l'ACN el seu director, Dani Poveda, després que el Departament de Salut hagi publicat el balanç de contagis. "La nova variant i altres esdeveniments com Sant Joan o les festes de final de curs... no sabíem que amb la nova variant ens arribaria la cinquena onada d'aquesta manera", ha valorat Poveda. Així mateix, el director del certamen ha fet autocrítica sobre el procés de cribratge, on es van generar hores de cua, i ha assegurat que fer els tests d'antígens en farmàcies hauria "agilitzat" l'entrada al recinte.

El Canet Rock diu que era "difícil preveure" els contagis abans del festival, quan la variant delta era "incipient"

La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, ha defensat que l'edició del 2021 del festival, on es van detectar 152 positius asimptomàtics, va seguir "els protocols establerts" pel Departament de Salut i va dur a terme un dispositiu de cribatge contra la covid-19 que "va funcionar". "Tan sols uns dies abans del festival era molt difícil preveure que l'índex de transmissió que van detectar els cribratges serien tan alts, ja que la variant delta en aquells moments era molt incipient", ha dit en declaracions a l'ACN.

La directora del festival ha volgut puntualitzar que durant el període en el qual es van celebrar els tres esdeveniments musicals hi havia 8.000 positius diaris i "només el 2,8% de contagis que es van declarar a Catalunya en aquelles setmanes es poden atribuir als tres festivals". En aquest punt, ha reiterat que els contagis "podrien atribuir-se" als festivals, però "ningú sap segur que s'hagin contagiat" en l'esdeveniment i "no a la sortida, al tren o a la platja".

Amb tot, Recoder ha subratllat que l'estudi publicat aquest dimecres "serveix per continuar treballant" amb la conselleria "perquè la cultura sigui tan segura com sigui possible i no s'hagi d'aturar".