Rita Payés Roma és una trombonista, cantant i compositora de 21 anys nascuda a Vilassar de Mar. Aquest any ha llançat el seu primer disc, Como la piel, que es balanceja entre el jazz, la bossanova i algun bolero, i que es podrà gaudir divendres al Festival Petit Paradís de Tossa de Mar.

Ve d’una família de músics. Quan fa que escriu cançons?

Molts anys,però en fa molt pocs que m’atreveixo a ensenyar-les i a tocar-les en directe. Només fa dos o tres anys que he fet aquest pas de mostrar el que componc sense tanta vergonya.

Sentia pressió o pressa per fer un disc?

No. De fet, la idea de fer un disc va sorgir de manera molt natural perquè ja n’havia fet un amb la meva mare, Imagina. Durant la gira d’aquest primer àlbum, que ja vam començar a fer amb el quartet, va anar apareixent nou repertori que va donar peu a aquest segon àlbum.

Un àlbum compost per vostè. Quin paper hi juga la seva mare?

Hi té molt de protagonisme perquè és la que fa tots els arranjaments per guitarra i per la resta de quartet per aconseguir que tot soni de manera homogènia.

És molt perfeccionista i dona moltes voltes a les cançons?

Tinc una mica de tot. No m’agrada encallar-me en una cançó perquè sinó l’avorreixo. La majoria de temes del disc van sortir de manera natural, sense donar-hi moltes voltes perquè crec que és el que em funciona. Però, és clar, un cop fetes, evolucionen i es van perfeccionant.

I amb les lletres, sent que té una responsabilitat?

Sí. Fer lletres trobo que és el més difícil! A vegades penso que el que dic ja s’ha dit mil cops. Al principi sí que estava molt menys segura del que escrivia perquè, és clar, he estudiat molts anys música però cap de literatura, i crec que és normal que a vegades em senti incòmode.

Fer el disc autoeditat va ser una decisió reivindicativa o la manera més fàcil de poder donar a conèixer la seva música?

Ha estat la via més ràpida i fàcil. El primer disc ja el vam autoeditar i va funcionar molt bé. A més, el fet d’haver-ho de gestionar tot tu és molt guai, encara que també és moltíssima feina i molt cansat.

La música és una disciplina que passa per molts processos: creació, producció, cantar-la en directe, fer videoclips… gaudeix de totes les parts per igual?

A mi el que més m’omple és tocar i fer bolos en directe. Tota la resta és molt divertit i són experiències molt xules, però jo gaudeixo molt tocant. La música engloba moltes coses, pot adoptar moltes formes, i és genial perquè així no t’avorreixes mai.

Ara amb la pandèmia molts músics s’han quedat sense fer directes. Se sent privilegiada per a poder tocar en festival i tenir bolos durant tot l’estiu?

Molt. Em sento molt privilegiada. Estem tenint una sort tremenda. Ara, també crec que és perquè ens hem atrevit a assumir riscos. Per exemple, ara estem fent molts bolos fora d’Espanya i amb la Covid és molt cansat perquè has d’estar pendent de les proves PCR, de vacunar-te, d’aguantar la pressió de saber que els bolos pengen d’un fil perquè en qualsevol moment poden anul·lar-se… És molt angoixant, però són propostes que ens han vingut de gust tirar endavant i, de moment, tot està sortint bé.

Els festival poden ser bona manera per descentralitzar la música de les grans ciutats?

Sí, i de fet el Festival Petit Paradís de Tossa de Mar és nou i és molt guai que vagin sortint propostes noves. Ara està coincidint que estic tocant a molts festivals i em sento molt cuidada pel públic, cosa que potser no passa tant en bolos a Barcelona.

La bossanova, el jazz, o el bolero, gèneres presents en la teva música, són de difícil accés en els joves. Com els hi faria arribar?

Sempre he pensat que el problema és el què se li dona a la gent. Estem una mica adoctrinats, en aquest sentit. A tot arreu se’ns ensenya música industrial i llavors la gent no coneix res més a part d’això. I crec que, si s’enseyessin aquests gèneres, també agradarien. Però, en general, la gent es pensa que el jazz és una cosa de gent gran, de bars de nit, d’intel·lectuals... i és perquè no ens han ensenyat una altra cosa.

Com veu el futur de la seva generació musical?

Hi ha músics increïbles i cada cop hi ha més referents joves on emmirallar-se. A Barcelona hi ha gent boníssima molt preparada per actuar, el problema és que no es dona feina als músics. És molt frustrant veure com no s’està cuidant gens la cultura. Els músics volem tocar i tenir oportunitats!