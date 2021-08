El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Cultura i Esports, va aprovar ahir la cessió d’obres de la col·lecció de Carmen Thyssen per un període de 15 anys. El contracte té un valor estimat de 97,5 milions d’euros i reconeix el dret d’adquisició preferent. Actualment les obres formen part de la col·lecció permanent del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, gràcies a un acord de préstec gratuït que es va fer el febrer de 2002 i que s’ha anat prorrogant. El nou contracte permetrà que l’Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols torni a exposar obres de la col·lecció de la baronessa, que no es podien mostrar al públic fins que no es tanqués el contracte de cessió amb el govern espanyol. Aquesta situació havia provocat que l’habitual exposició anual en aquest recinte, que s’acostumava a fer amb obres de la col·lecció Thyssen, s’hagi dedicat aquest estiu al pintor Josep Guinovart, amb obres procedents de diversos museus i col·leccions privades.

Després de la decisió adoptada ahir pel Consell de Ministres, el nou equipament de l’Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, que es començarà a construir en breu al mateix espai del monestir i que preveu obrir les seves portes el 2023, podrà acollir algunes de les obres que conformen la valuosa col·lecció de Carmen Thyssen, amb peces de Manet, Cezanne, Van Gogh o Hopper, entre d’altres.